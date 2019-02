Argentino recibe a Olímpico de La Banda

Con el debut de Matías Huarte al frente del plantel profesional, Argentino recibe esta noche la visita de Olímpico de La Banda.

El poderoso equipo de Adrián Capelli llega a las morochas buscando aprovechar el mal trago que está pasando Argentino y quiere llevarse los dos puntos a La Banda.

Por el contrario, Argentino necesita sumar para no perder más terrero. Sin Wiggins, un jugador muy importante, el equipo Turco deberá potenciarse para tratar de salir adelante y comenzar a caminar hacia arriba en la tabla posicional.

Dirigen desde las 21 el bahiense Alejandro Ramallo, el cordobés Alberto Ponzo y el santafesino Leandro Lezcano.

Hoy

21 Argentino vs Olímpico

21 Instituto vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs Peñarol

21.30 Regatas vs Quilmes



Mañana

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Domingo 17

20 Argentino vs Boca

21 Comunicaciones vs Peñarol

21 Ferro vs Olímpico

21 San Martín vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Obras



Receso por las Ventanas FIBA

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo

Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones

Argentino en febrero

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

En marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.