Ciclista de Junin vuelve a ser local este domingo

Ciclista Juninense vuelve a ser local este domingo por La Liga Argentina de Básquetbol.

En la oportunidad recibirá la visita de La Unión de Colón, desde las 21, en el Coliseo del Boulevard.

Hoy

21.30 Lactear Tf vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Independiente (Sde)

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

21.30 Racing (Ch) vs Atenas

22 Hindú Club vs Sp América



Mañana

21.30 Echagüe vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Sp América

21.30 Petrolero vs Parque Sur

21.30 Rocamora vs Platense

22 Centro Español vs Deportivo Viedma

Sábado 16

21 Estudiantes (Ola) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Racing (Ch) vs La Unión

Domingo 17

20 Ameghino vs Lactear Tf

21 Ciclista vs La Unión

12 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21.30 Barrio Parque vs Central (Ceres)

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

22 Salta Basket vs Hindú Club



Lunes 18

21.30 Racing (Ch) vs Rivadavia (Mza)

Martes 19

21 Platense vs Del Progreso

21.30 Deportivo Norte vs Unión (Sf)

21.30 Oberá vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club .