Celtics le ganan al proceso de Sixers y los Spurs vuelven a la victoria

Boston se recompuso de una mini crisis y venció en un partidazo 112 a 109 a Philadelphia 76ers, otro protagonista de la Conferencia Este. San Antonio, en cambio, ganó su primer juego en la mini gira tras cuatro caídas y se reafirma en zona de Playoffs. También se aferra a la punta del Oeste los Warriors, Magic atraviesa gran momento y Hawks noquearon a Lakers.

Boston Celtics venía de caer en sus últimas dos presentaciones y hoy rendía una dura prueba en el Wells Fargo Center ante Philadelphia 76ers. Pero finalmente, con un gran cierre en el partido, se llevó un partido muy peleado 112 a 109 y ahora ambas franquicias comparten el cuarto lugar de la Conferencia Este con marca 36-21.

Pese a la ausencia por la lesión de Kyrie Irving, aparecieron dos figuras que estaban bajo la sombra del ex Cavaliers: Gordon Hayward, autor de 26 puntos (8-11 en TC y 6-7 en 3P), y el centro dominicano Al Horford, con 23 tantos (9-16 en TC y 3-5 en T3), ocho recobres y cuatro recuperos. Jayson Tatum, dueño del futuro de Boston, concluyó con 20 puntos y 10 rebotes.

El mejor proyecto de los últimos años en los Sixers es, sin dudas, el camerunés Joel Embiid. Anoche, pese al séptimo traspié del equipo en casa en la presente campaña, colaboró en la pintura con 23 unidades y 14 rebotes. El escolta Jimmy Butler, con 22 puntos y nueve rebotes, escoltó al centro africano. Ben Simmons y J.J. Redick, con 16 cada uno, completan el cuarteto de Philly.

San Antonio Spurs volvió a sonreír luego de cuatro juegos. Costó mucho salir de la mala racha, pero vino un equipo que continúa de capa caída como Memphis Grizzlies. Fue victoria por un mínimo 108 a 107 para el equipo de Gregg Popovich, que sigue establecido dentro de los primeros ocho del Oeste.

El triple fue un gran aliado de San Antonio con el 61% anotado, donde sus dos mejores francotiradores, Patty Mills y Davis Bertans, fueron fundamentales: el australiano convirtió 22 puntos desde la banca con 6-8 en tiros de tres, mientras que el letón convirtió los cuatro lanzamientos que intentó y finalizó con 17 unidades. LaMarcus Aldridge, otro jugador clave sobre el cierre, obtuvo un doble-doble gracias a sus 22 tantos y 11 rebotes.

Los refuerzos de Memphis dieron una gran exhibición ante sus nuevos seguidores. Avery Bradley, llegado desde los Clippers, reunió 33 unidades, seis tableros y seis asistencias, mientras que el lituano Jonas Valanciunas, llegado desde los Raptors, agregó 23 tantos y 10 rebotes.

Golden State Warriors logró sobrevivir al compromiso complicado que le presentó Utah Jazz en el Oracle Arena. Sin jugar bien, logró revertir la adversidad en supremacía en el último chico para terminar ganando 115 a 108.

De esta manera, consigue mantener la distancia de cuatro juegos sobre Nuggets, mantener la punta y llevar a cinco su racha de victorias. Utah se mantiene sexto en la misma zona.



Kevin Durant resultó ser el arma más efectiva de Golden State con 11-19 en lanzamientos para llegar a 28 puntos sumado a los siete pases-gol. Stephen Curry estuvo con el gatillo afilado y encestó cinco tiros de larga distancia para concluir con 24 tantos. Klay Thompson, por su parte, ayudó con 22 unidades.

La franquicia dirigida por Quin Snyder tuvo como valor más alto el aporte de Donovan Mitchell con 25 puntos y siete recobres, seguido de Ricky Rubio con 16 unidades y seis asistencias y del francés Rudy Gobert, quien alcanzó los 13 tantos y 16 rebotes en el juego.

Atlanta Hawks se encargó de encender las alarmas en Los Angeles Lakers al vencerlo 117 a 113 en el Philips Arena. La escuadra de Luke Walton desperdició la chance de acercarse a los primeros ocho, jugó muy mal y surgieron muchas dudas en cuanto al futuro cercano.

Trae Young fue amo y señor del juego con sus 22 puntos, 14 asistencias y seis rebotes. John Collins es otro de los jóvenes del equipo que goza un gran momento: aportó 22 unidades y cogió ocho recobres. Taurean Prince añadió 17 tantos y seis tableros, mientras que el ex Spurs Dwayne Dedmon acabó con una docena de puntos.

Los californianos no aprovechan la ventaja de tener a uno de los mejores basquetbolistas de la historia como LeBron James, quien culminó este martes con su quinto triple-doble de la temporada al firmar la planilla con 28 tantos, 16 pases-gol, 11 rebotes y tres robos. Las joyas Brandon Ingram y Kyle Kuzma con 19 puntos, completan el podio en el equipo.

Orlando Magic atraviesa un gran momento de forma que lo hace ilusionar con meterse dentro de los primeros ocho del Este. Con mucho ímpetu, pasó por arriba 118-88 a un equipo que viene en franca caída como New Orleans Pelicans.

Cuatro de los cinco titulares fueron las principales causas del triunfo de Orlando: Nikola Vucevic fue el mejor registro con 25 unidades y 17 recobres, luego estuvo el francés Evan Fournier con 22 tantos, seis tableros y cuatro asistencias y más atrás Aaron Gordon y Jonathan Isaac-despertó su potencial- con 20 puntos cada uno.

Los Pelicans, en cambio, redujeron mucho los minutos de Anthony Davis (apenas 24 en total) en los cuales alcanzó las tres unidades. E’Twaun Moore, ex Celtics, terminó como goleador con 19 tantos gracias al 8-13 en tiros de campo.

El base Jrue Holiday, con 16 puntos y seis pases-gol, y Julius Randle con otros 15 más fueron los que quedaron detrás del escolta.