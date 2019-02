Huarte dirigirá Argentino este fin de semana

La comisión directiva de Argentino se reunió en la tarde del martes con Matías Huarte y le confirmó que asumirá el cargo de entrenador para este fin de semana.

El ex jugador del club ya mantuvo su primera práctica con el plantel profesional en el día de ayer y se mostró confiado para enfrentar a Olímpico de La Banda y Boca Juniors los días viernes y domingo.

Experiencia

En la mayoría de su carrera sin pantalones cortos, Huarte fue asistente. Hizo un muy buen trabajo como ayudante de Mariano Bossa en San Martín, haciendo una campaña correctísima. Luego Bossa, por decisión personal, se iba a Sarmiento como asistente técnico y Huarte se hizo cargo del plantel celeste, también con buenos resultados.

Como segundo entrenador del Club Argentino, inició su camino con Rearte hasta el día de ayer, y la comisión evaluó que su trabajo fue positivo, porque le ofreció el banco como entrenador jefe.



/LEÉ MÁS Ciclista de Junin vuelve a ser local este domingo



Qué deja Maffei

Los resultados del “Loro” Maffei no fueron buenos. Récord negativo en el Súper 20 y ahora último en la tabla posicional.

El problema pasa que el entrenador nicoleño contrató jugadores de su gusto, como Leonardo Tortonesi o Ramiro Trebucq, que aún no se sabe a ciencia cierta si Huarte los va a tener realmente en cuenta. Aún es una incógnita el base suplente de Gastón García, que está haciendo muchos esfuerzos para jugar varios minutos.

Hoy por hoy, Agustín Cavallín juega de base alterno con una muy corta edad, en un momento donde la pelota pesa cien kilos.

