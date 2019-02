Argentino volvió a perder en la ruta

En la Liga Nacional hay que llegar al aro adversario y concretar. La Liga no perdona. Eso ya Argentino lo sabe con creces, porque lo padeció dos veces. Y cuando no se hace eso, el otro equipo te castiga con la derrota. Esto es lo que le está pasando al Turco. Tiene un puñado de valiosísimas voluntades y un solo extranjero: Nicholas Wiggins. El resto ha dado claras muestras de que no puede jugar la Liga. Pero, lamentablemente, es el equipo que económicamente pudo armar. Y está comenzando con los padecimientos. Encima los de abajo ganan los partidos que tienen que ganar… y vienen como comiendo bichitos.

Más allá de esto le hizo un gran partido a Quimsa, un equipo muy superior que le terminó ganando 93-81.

Argentino comenzó enchufado, como en la mayoría de los juegos, pero en la canasta adversaria. Metió 22 (Cagelosi-Wiggins-García) y le hicieron 20 (Aguerre-Mainoldi-Schattmann), o sea que no defendió a nadie. Por supuesto, los extranjeros fueron meros espectadores defensivos.

Y ese fue el problema que quedó al desnudo en el segundo cuarto. Siguió sin defender, le metieron 22 goles (De los Santos-Mainoldi-Brussino) e hizo 14 (Cangelosi, impecable).

Entonces Quimsa se disparó 42-36 para pasar a controlar –no dominar- el partido. Dentro de la malaria, el Turco estaba en juego hacia el cierre del primer tiempo.

Ya en el tercer cuarto, el local intentó un despegue, empujado por una sobresaliente tarea de Leonel Schattmann, pero Argentino lo tuvo a Nick Wiggins que hasta le volcó una pelota espectacular y lo mantuvo en partido (62-56).

Y en los diez minutos finales Argentino dio todo. No se entregó nunca y peleó el juego hasta los instantes finales.

Los triples que acertó el dueño de casa, siempre lo tuvieron un peldaño más arriba en el marcador y terminó ganado sin sobresatos, aunque no le sobró nada.

Argentino sigue de gira. Mañana enfrenta a Libertad de Sunchales.

Anoche

Boca 88 vs Regatas 82

Instituto 96 vs San Martín 78

Quimsa 93 vs Argentino 81

Hoy

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs La Unión Fsa

Mañana

21 San Lorenzo vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

21.30 Libertad vs Argentino

22 Quimsa vs Weber Bahía

Martes 12

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía

Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes