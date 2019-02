Argentino juega en Santiago del Estero

Argentino intentará dar el batacazo esta noche en Santiago del Estero, cuando desde las 22 visite al poderoso Quimsa.

El Turco lleva dos partidos perdidos y necesita rehabilitarse para escapar de los del fondo que vienen ganando y recuperando posiciones.

Dirigen desde las 22 el capitalino Fernando Sampietro, el chaqueño Jorge Chávez y el platense Maximiliano Cáceres.

Hoy

21 Boca vs Regatas

21 Instituto vs San Martín

21 Quimsa vs Argentino

Mañana

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs La Unión Fsa

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

21.30 Libertad vs Argentino

22 Quimsa vs Weber Bahía

Martes 12

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía

Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Jueves 14

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Quimsa



Viernes 15

21 Argentino vs Olímpico

21 Instituto vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs Peñarol

21.30 Regatas vs Quilmes



Argentino en febrero

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.