Ciclista visita La Plata para enfrentar al club de Gimnasia y Esgrima

Ciclista Juninense tiene una dura prueba esta noche, cuando enfrente a Gimnasia de La Plata desde las 21, en la ciudad de las Diagonales.

El elenco de Costa busca reencontrarse con el buen juego que tuvo en la gira de tres partidos como visitante, ya que el último partido de local, ante Español de Plottier, no fue bueno.

Dirigen Héctor Wassinger (Chaco), Ariel Rosas (Mendoza) y Carla Domingo (Capital).

Este año, igualados

Esta temporada, al igual que la pasada, se vienen respetando las localías. En Junín fue clara victoria verdirroja, mientras que en La Plata triunfó Gimnasia. Ciclista buscará por todos los medios romper con esta tendencia. El verdirrojo ya triunfó dos veces en la ruta este año.



Equipo con variantes

Gimnasia viene de perder ante Petrolero, pero tuvo una leve mejoría. Tiene variantes ya que en el perímetro tiene jugadores de nivel como el "interminable" Leonardo La Bella, Matías Cuello y Matías Sesto. En el poste bajo, sorprendió las muy buenas tareas de Agustín Zuvich (uruguayo) y Delvin Dickerson, que en los últimos 6 partidos promedió 21,7 puntos.

La Bella: "Debemos controlar su perímetro"

En diálogo con "Plus Noticias" de La Plata, el base Leo La Bella manifestó: "Venimos de perder y no queremos dejar más puntos en el camino. Ahora jugamos contra Ciclista, debemos controlar su perímetro. Cuando ellos son efectivos se agrandan y no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que hacer un juego inteligente y darle una alegría a nuestra gente".

Hoy

20 Sp América vs Ameghino

21 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

22 Centro Español vs Racing (Ch)

Mañana

20 Deportivo Norte vs Echague

21 Hindú Club vs Central (Ceres)

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket

Lunes 11

21.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

21.30 Del Progreso vs Parque Sur

21.30 Petrolero vs Racing (Ch)



Martes 12

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Lactear Tf vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Salta Basket

21.30 Ciclista vs Atenas.