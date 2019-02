Los Indios visita a Independiente (Z)

Los Indios tiene una riesgosa visita esta noche, a la ribereña localidad de Zárate, donde desde las 21,30 enfrentará a Independiente.

El Diablo zarateño viene levantando el nivel y apuntará a bajar a Los Indios en su escalada ascendente.

Dirigen los platenses Gabriel Del Favero y Sebastián Ramírez.

La fecha

Zona A

5º Fecha (2° Rev.)

Sporting de Mar del Plata vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Somisa de San Nicolás vs Teléfonos de Mar del Plata

Zona B

Independiente de Zárate vs Los Indios de Junín

Independiente de Tandil vs Platense de La Plata

Zona C

Carlos Pellegrini de Punta Alta vs Sarmiento de Coronel Suárez

Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar

Zona D

Regatas de San Nicolás vs Ciudad de Saladillo



Última fecha

Zona B

Viernes 15

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).