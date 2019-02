Argentino arrancó la gira con una derrota

Argentino no pudo hacer pie en el primer partido que jugó en la ruta y anoche cayó ante Ciclista Olímpico de La Banda por 98-75.

Auspicioso comienzo de Argentino 8 a 2 con los aportes de Gastón García, Leron Black y Guido Mariani.

Sin embargo algunos forzados cambios posicionales hicieron que Olimpico recuperara terreno y diera vuelta el partido en un abrir y cerrar de ojos. Massey, indetenible en la pintura, se encargó de poner a su equipo 12-11.





Pero cuando Argentino acomodó los trebejos retomó el mando del juego y terminó ganando el cuarto 17-14 con un gran doble de Ramiro Trebucq sobre la chicharra cargando un rebote ofensivo para meter la pelota en la canasta adversaria.

Argentino estuvo 4 minutos sin convertir en el segundo cuarto, hasta que llegó el doble de Ramiro Trebucq (27-19).

Demasiada diferencia para remontar con un equipo modesto.

Luis Santos Bonilla le resolvió todos los problemas a Capelli y puso lejos a su equipo en el marcador.

Después vino el descontrol. Una andanada de triples de la que participaron Emiliano Basabe, el cubano Karel Guzman Abreu y Jeremiah Massey.

Argentino solo metió seis puntos en el cuarto y quedó abajo 40-23 al cierre del primer tiempo.

Tras el reinicio comenzó el espectáculo del local que empezó a jugar para su público. Jeremiah Massey (7 dobles con dos volcadas espectaculares y 3 simples) dirigió la batuta y el resto acompañó sin desentonar.



El parcial fue de 69-41 y ya no había más nada que hacer para Argentino. El último cuarto estuvo de más.

Argentino se queda en Santiago del Estero porque mañana juega contra Quimsa.



