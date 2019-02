Argentino, por la recuperación

Argentino deberá dar hoy una muestra de carácter cuando enfrente como visitante a Olímpico de La Banda. Los de Maffei vienen de una dura derrota ante Comunicaciones como local, un encuentro que tenía prácticamente en el bolsillo y por errores propios y virtudes del rival se le escurrió entre las manos. Dirigen desde las 22, Pablo Estévez (Capital), Ariel Rosas (Mendoza) y Gonzalo Delsart (Entre Ríos).

Capelli, en plena levantada

Como apuntamos en la edición de ayer de Democracia, el Olímpico de Adrián Capelli viene en levantada, ganó 4 de sus últimos 5 encuentros y está con récord negativo de 6-7. Tiene entre sus filas jugadores de experiencia y nivel, como Juan Pablo Figueroa, Jonatan Machuca, Alejandro Diez y el ex Argentino, Emiliano Basabe.

Afuera Wright

Este martes fue desafectado del plantel de Liga Nacional de Argentino de Junín el base extranjero Donte Wright. Razones deportivas llevaron a tomar la medida.

La decisión la tomó la Comisión Directiva más el Cuerpo Técnico e inmediatamente fue desafectado del plantel de La Liga. El base extranjero Donte Carol Wright disputó 8 partidos en La Liga con 5,4 puntos, 1 rebotes y 1 asistencia.

Por ahora, sin reemplazo, el Turco deberá ganar porque se encuentra con 3 victorias solamente (La Unión de Formosa, Atenas y Peñarol) y 9 derrotas.

Hoy

22 Olímpico vs Argentino

Mañana

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Quilmes vs Atenas (Cba)

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sábado 9

21 Boca vs Regatas

21 Instituto vs San Martín

21 Quimsa vs Argentino

Domingo 10

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs La Unión Fsa

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

21.30 Libertad vs Argentino

22 Quimsa vs Weber Bahía

Martes 12

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía

Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Jueves 14

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Quimsa.