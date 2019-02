Toronto Raptors y Boston Celtics presionan al líder

Los Raptors y Celtics le ganaron a Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, respectivamente, en lo que aconteció en los juegos más importantes del martes en la NBA. Además, el Thunder volvió a ganar, Pacers está de racha y Clippers y Heat se mantienen octavos en sus conferencias.

Toronto Raptors ganó una batalla importante para no perderle el hilo a los Bucks. Logró ganar en el Wells Fargo Center 119 a 107 frente al duro Philadelphia 76ers para continuar como único escolta del Este. Los Sixers, en cambio, cayeron al quinto lugar de la misma conferencia, siendo superados por los Pacers.

Dentro del quinteto titular de los canadienses, cuatro de sus hombres fueron goleadores: Kawhi Leonard anotó 24 unidades, siete rebotes, tres asistencias y tres recuperos; Serge Ibaka colaboró con 20 tantos y 10 tableros; Kyle Lowry con 20 unidades y Pascal Siakam con 16 puntos más.

Con 10-20 en tiros de campo y 37 puntos junto a 13 rebotes en total, Joel Embiid se erigió como el goleador del encuentro y mayor valor en la caída de Philly. Obvio que no estuvo solo. El asutraliano Ben Simmons marcó 20 unidades, tomó siete rebotes y repartió seis balones a sus compañeros que derivaron en canastas.

Una escuadra que vive un gran momento de forma es Boston Celtics. El elenco dirigido por Brad Stevens llegó a su quinto triunfo consecutivo y permanece tercero en la tabla del Este. Le tocó padecer a Cleveland Cavaliers el gran momento de forma de Boston al caer 103 a 96 en el Quicken Loans Arena.

Jayson Tatum fue la figura de los Celtics con 25 unidades, siete recobres y tres robos en total. Gordon Hayward no se quedó atrás y en otro gran partido añadió 18 tantos, seis rebotes y cinco pases-gol. Marcus Smart, un hombre clave pese a la ausencia de Irving, terminó con 17 puntos.

Collin Sexton tuvo su mejor partido de la temporada de novato gracias a que rompió su propia marca de puntuación: 27 tantos con 11-24 en lanzamientos para liderar a los débiles Cavs. El otro nombre que dio vuelta en Cleveland fue el de Alec Burks, autor de 21 puntos.

Oklahoma City Thunder retornó rápidamente al triunfo al pasar por arriba 132 a 122 a Orlando Magic en el Chesapeake Arena y así mantener su tercera plaza en el Oeste. Los Magic, por su parte, se alejan del sueño de formar parte de los primeros ocho que clasifican en el Este.

Paul George fue el nombre más importante del Thunder con 39 puntos (seis triples), ocho rebotes y tres recuperos. Russell Westbrook también se destacó con su séptimo triple-doble consecutivo: 16 puntos, 16 asistencias y 15 recobres. Dennis Schroder agregó 20 tantos y Jerami Grant 19 unidades y 11 tableros.

Del lado de Orlando, Terrence Ross (muy solicitado por equipos protagonistas) finalizó con 26 tantos desde la banca para ser artillero. Evan Fournier ayudó con 25 unidades y el alero Aaron Gordon obtuvo 18 tantos, 10 asistencias y seis rebotes.

Indiana Pacers se despertó de la siesta y ya llegó a tres éxitos consecutivos. Ahora le tocó el turno de sufrir a Los Angeles Lakers, quien pese a la vuelta de LeBron James, fue apabullado en su recinto 136 a 94. Los californianos están teniendo una mala racha que los aleja de la chance de los Playoffs hasta este momento.

Bojan Bogdanovic y Myles Turner fueron las principales vías de anotación de los Pacers con 24 y 22 puntos, respectivamente. Más atrás, Domantas Sabonis, Edmond Sumner y Aaron Holiday llegaron a 17 unidades cada uno. Un poco más alejado arribó el canadiense Cory Joseph con 13 tantos.

Con una pálida actuación de Lakers, la buena pasa por el retorno definitivo del Rey, quien anotó 18 unidades y tomó nueve rebotes en el encuentro. Además, se convirtió en el quinto jugador de la historia (y el más joven) en conseguir 32.000 puntos en la NBA. Kyle Kuzma y Brandon Ingram con 12 tantos cada uno quedaron detrás del Rey.

El otro equipo de Los Angeles, los Clippers, tuvieron resultado totalmente distinto. Ganaron 117 a 115 en el Spectrum Center a Charlotte Hornets con una canasta a menos de cuatro segundos para el cierre del encuentro de Tobias Harris. De esta manera, se alejan aún más de sus inmediatos perseguidores del octavo lugar del Oeste.

El héroe Harris fue el jugador más determinante en el campo de juego con 34 puntos y siete rebotes. El escolta suplente Louis Williams acompañó con 31 unidades, Montrezl Harrell llegó a otro doble-doble en la temporada con 16 tantos y 10 rebotes y el base Patrick Beverley concluyó con 15 más.

La escuadra dueña de casa se apoyó fuertemente en Kemba Walker, hacedor de 32 puntos, nueve asistencias, cinco rebotes y tres recuperos. Jeremy Lamb, con 22 tantos, y el ala pívot Marvin Williams, con 13 unidades y siete tableros, fueron los que acompañaron al armador.

tro equipo que estaba complicado, pero que terminó ganando fue Miami Heat. El conjunto de Erik Spoelstra dio un batacazo al ganarle a Portland Trail Blazers, cuarto de la Conferencia Oeste, 118 a 108. Para Miami significó un respiro profundo. No dejó acercar a Detroit y le descontó a Charlotte.

Con 11-12 en lanzamiento y 6-7 en tiros libres, Hassan Whiteside completó el juego con 28 puntos y le añadió 11 rebotes. Figura total del juego. El veterano Dwayne Wade, con 22 unidades y nueve recobres, llegó detrás del centro. Josh Richardson terminó en el podio con 18 tantos.