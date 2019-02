Estévez, Rosas y Delsart dirigen mañana a Argentino en La Banda

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó al capitalino Pablo Estévez, el mendocino Ariel Rosas y el santafesino Gonzalo Delsart, para controlar el partido de mañana entre Ciclista Olímpico de La Banda y Argentino de Junín.

El Turco inicia una riesgosa gira mediterránea en busca de cosechar puntos como visitante. El partido irá desde las 22.

Hoy

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Mañana

22 Olímpico vs Argentino

Viernes 8

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Quilmes vs Atenas (Cba)

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sàbado 9

21 Boca vs Regatas

21 Instituto vs San Martín

21 Quimsa vs Argentino

Domingo 10

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs La Unión Fsa

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

21.30 Libertad vs Argentino

22 Quimsa vs Weber Bahía

Martes 12

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía

Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Jueves 14

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 15

21 Argentino vs Olímpico

21 Instituto vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs Peñarol

21.30 Regatas vs Quilmes



Argentino en febrero

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.