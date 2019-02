Slider: "No supimos aprovechar nuestra ventaja"

Jonatan Slider, uno de los referentes de Argentino de Junín, dialogó con Pick And Roll y fue autocrítico luego de la derrota como local ante Comunicaciones. El Turco se encuentra con 3 triunfos y 9 derrotas. El alero, igualmente se mostró confiado para afrontar la gira por Santiago Del Estero.

Slider comenzó hablando del partido ante Peñarol, que ganó Argentino a lo último: "En estos dos encuentros de local que tuvimos, comenzamos con Peñarol que fue un partido durísimo. Fue parejo durante los 40 minutos. Ellos llegaron al minuto final con una ventaja de 6 puntos. Ahí tuvimos la capacidad para revertir la situación"

Con respecto a Comunicaciones, el pergaminense fue claro: "El último partido de local lo llevábamos muy bien, empezamos muy bien el partido, concentrados. Entramos al último cuarto con una diferencia importante. No supimos aprovechar nuestra ventaja y ellos en el momento definitorio estuvieron muy efectivos"

Y luego subrayó: "Comunicaciones estuvo más fino que nosotros, a tal punto que nos sacan una diferencia de 12 o 13 puntos a falta de dos minutos. Se nos hizo todo cuesta arriba y teníamos poco tiempo para descontar"

Argentino necesita ganar. Perdió muchos juegos de local y es por eso que irá a buscar puntos a Santiago. Así lo afirma el propio Slider: "Ahora tenemos una gira muy dificil, nos enfrentamos a tres equipos que juegan realmente bien. Y sabemos que en casa no podemos perder más puntos. Las expectativas son las mejores, tratar de sacar un resultado positivo para salir de la zona baja de la tabla".