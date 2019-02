Quilmes visita a Hispano en Río Gallegos

Quilmes de Mar del Plata se presenta esta noche en el estadio del Boxing Club de Río Gallegos, donde visitará a Hispano Americano. Para el Cervecero es un partido clave en su lucha por salir del fondo de la tabla posicional.

Argentino, por su parte, viaja este jueves a La Banda (Santiago del Estero) donde enfrentará a Ciclista Olímpico –equipo que dirige el juninense Adrián Capelli-.

Hoy

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones



Mañana

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto



Jueves 7

22 Olímpico vs Argentino



Viernes 8

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Quilmes vs Atenas (Cba)

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sábado 9

21 Boca vs Regatas

21 Instituto vs San Martín

21 Quimsa vs Argentino



Domingo 10

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs La Unión Fsa



Lunes 11

21 San Lorenzo vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

21.30 Libertad vs Argentino

22 Quimsa vs Weber Bahía

Martes 12

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Weber Bahía



Miércoles 13

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Argentino en febrero

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.