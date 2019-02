Comunicaciones lo cerró mejor que Argentino

Muchas veces no gana el que tiene mejor equipo, sino el que es más inteligente para aplicar sus conocimientos al juego. Ese equipo fue Comunicaciones que, sin ser más que Argentino, esperó que se equivocara y lo terminó bailando en un resultado mentiroso por lo que fue el desarrollo del juego.

Es que a Argentino lo tienen recontra estudiado y saben que, en algún momento del partido, siempre se equivoca. Acá fue en el último cuarto y lo pagó con la derrota.

Argentino tuvo primero el partido controlado, después dominado y lo rifó en los cinco minutos finales.

El inicio Turco fue demoledor. Le salió absolutamente todo. Woodson, Cangelosi y Mariani, intratables. Hizo 23 goles en ocho minutos, pero cuando Comunicaciones estudió la defensa repuntó y se puso en partido sobre el cierre con los triples de Safar y una ráfaga de Davis. El parcial quedó 28-21.

Pero tras el reinicio Argentino estuvo cinco minutos quince sin convertir y Comunicaciones lo pasó por arriba.Cequeira, Gadson y Dodson encabezaron el goleo (36-28) hasta que Guido Mariani metió un triple.

Después vino el error visitante que, con cuatro extranjeros en la cancha, no paró ni el colectivo.

Virtud de Argentino que lo dio vuelta en un ratito y se fue al descanso ganando 42-31, apuntalado por Cangelosi y Black.

Esta mejoría de Argentino siguió en el tercer cuarto a tal punto que cacheteó de los dos lados a Comunicaciones con Woodson, Cangelosi, Mariani y Black.

Se puso 67-60 a diez minutos del final, ingresando al último cuarto con el partido controlado.

Argentino peleó el juego palmo a palmo con Comunicaciones durante cinco minutos hasta que se equivocó.

Tres extranjeros en cancha y la desidia en dos minutos para el olvido. Hasta Davis, un jugador de poco más de un metro sesenta, le volcó una pelota en la cara a Woodson (2.05 mts). Increíble, pero real.

Chau partido para Argentino y Comunicaciones lo leyó a la perfección. Con “el chivo en el lazo” llegaron las posesiones largas y el sufrimiento Turco que corrió de atrás y vio cómo se le escapaba un partido ganable como el agua entre los dedos.

Argentino viaja el jueves a La Banda, Santiago del Estero, para enfrentar al Olímpico de Capelli.

