Argentino recibe a Comunicaciones de Mercedes

Argentino buscará esta noche seguir por la buena senda en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 21.30 reciba la visita de Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

El Turco necesita seguir sumando puntos en el campeonato, dado que quedó muy retrasado desde el inicio mismo. Además tiene por delante una gira por el centro del país que en los papeles previos aparece como en “alerta naranja”.

Dirigen el santafesino Juan Fernández y los cordobeses Sergio Tarifeño y Oscar Martinetto.

Un combinado de ex Argentinos

Comunicaciones tiene casi un plantel completo de ex jugadores de Argentino de Junín: Luis Cequeira, Matías Bortolín Vara, Selem Safar, Novar Gadson y el entrenador Ariel Rearte.

Además se llevó un chico formado en Los Indios, Julián Aleric.

Hoy

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Argentino vs Comunicaciones

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Miércoles 6

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 7

22 Olímpico vs Argentino

Viernes 8

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Quilmes vs Atenas (Cba)

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

Sábado 9

21 Boca vs Regatas

21 Instituto vs San Martín

21 Quimsa vs Argentino

Argentino en febrero

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.