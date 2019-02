Capelli: "Esto es largo y no hay que confundirse"

El entrenador juninense, actualmente en Olímpico, analizó el triunfo en La Banda ante Atenas de Córdoba.

“En el segundo tiempo ellos encontraron mucho gol, y eso por ahí nos llevó a estar un poco ansiosos, imprecisos, pero lo importante era ganar y lo conseguimos ante un gran equipo. Sabíamos que la diferencia que alcanzamos en el primer tiempo no era real y que ellos se iban a venir, debíamos estar preparados. Costó, pero por suerte conseguimos un buen resultado”, expresó.

Al referirse al momento del equipo, Capelli destacó: “Estamos sólidos, muy bien, en el segundo tiempo se complicó un poco, pero fue mérito de Atenas también con buenos porcentajes. Muchas veces nos agarra la ansiedad, por ahí forzamos situaciones y jugamos corto. Es el trabajo en un equipo que es bastante nuevo, seguimos mejorando cosas, pero lo más importante es que el grupo está bien, muy unido que es fundamental. Hoy por hoy jugar tan seguido cuesta, pero la convivencia es muy buena, los jugadores quieren más y sinceramente estoy muy contento”.

Al mencionar los cambios experimentados para este crecimiento en el rendimiento, el adiestrador negro agregó que “fue en la gira, con bastantes charlas y reuniones, aunque sabíamos que era un equipo en formación y que con el correr del tiempo íbamos a mejorar, sobre todo en defensa, por suerte se entendió el mensaje y volvimos a ganar en casa con el apoyo permanentemente de la gente. El equipo sufre igual o más que el hincha y haber regresado con un triunfo ante un equipo con tanta historia como Atenas me reconforta. Últimamente nos estaba costando ganar en La Banda por esa ansiedad que nos llevaba a querer rematar el partido de entrada, pero esto es largo y no hay que confundirse, hay que seguir trabajando.”

Finalmente, tuvo palabras para el próximo rival en el Vicente Rosales: “Todos conocemos el potencial que tiene Instituto y con qué pretensiones se armó, será otro partido durísimo, pero teniendo la cabeza fría nos vamos a preparar de la mejor manera.”