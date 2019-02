Central Español fue demasiado para Ciclista Juninense

Central Español de Plottier se hizo fuerte en Junín superando a Ciclista Juninense por 88 a 74.

Ciclista tuvo problemas para tomar las marcas de movida y Español le entró por todos lados. Howard Wilkerson, en la ley del ex, le hizo lo que quiso a una defensa timorata, distraída, del dueño de casa.

Por eso se disparó el equipo de Santángelo redondeando un parcial de 23 a 15.

La mejora sustancial de Ciclista en el segundo cuarto fue porque afinó la puntería, pero defensivamente no hizo nada. Metió 23 y le metieron 21. Agustín Pérez Tapia fue la figura de la visita en esta parte del partido, para un primer tiempo de 44 a 38.



Howard Wilkerson retornó “endemoniado” al tercer cuarto y Ciclista Juninense no lo pudo parar, por más ensayo de marcas que hizo en el piso de madera flotante.

Ofensivamente Ciclista no rindió lo esperado y quedó catorce abajo a diez minutos de la chicharra final.

El Verdirrojo intentó la heroica en el cierre, pudo achicar unos números, pero no le alcanzó.

Buena clausura del juego por parte del banco visitante, rotando el plantel y seleccionado las ofensivas y los lanzamientos a la canasta para terminar ganando sin sobresaltos.

Ciclista visitará La Plata el sábado 9 para enfrentar a Gimnasia.

Anoche

Barrio Parque 76 vs Unión (Sf) 67

Lactear Tf 66 vs Sp America 68

Ciclista 74 vs Centro Español 88

Deportivo Viedma 94 vs Gimnasia (La Plata) 87

Hoy

21 Central (Ceres) vs Oberá Tc

21 Platense vs Parque Sur

Domingo 3

20 Ameghino vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Sp América

21.30 Racing (Ch) vs Centro Español

Lunes 4

21 Platense vs Petrolero

21.30 Deportivo Norte vs Hindú Club

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Rivadavia (Mza) vs Del Progreso

22 Independiente (Sde) vs Oberá Tc