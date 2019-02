Ciclista juninense recibe a Centro Español de Plottier

Ciclista Juninense tiene un partido exigente esta noche ya que enfrenta a Centro Español de Plottier, que lo dirige el ex verdirrojo Mauricio Santángelo. Este equipo llega a Junín con 4 victorias consecutivas, la última ante Estudiantes de Olavarría, por lo que es un rival de cuidado. Por su parte, los dirigidos por Leonardo Costa llegan de ganar un juego de tres en la gira como visitante y le vendría muy bien seguir manteniendo la localía. Dirigen desde las 21.30 el mendocino Mario Aluz, el capitalino Matías Sotelo y el platense Matías Dell´Aquila.

Números del Ciclista de Costa

Los máximos referentes estadísticos de Ciclista son Corbin Jackson (16.9 puntos, 11.7 rebotes y 2.1 asistencias), Maximiliano Ríos (14.2 puntos y 4.7 asistencias), Marvin Cairo (10.7 puntos y 6.7 rebotes), Maximiliano Tamburini (9.6 puntos) y Joaquín Giarraffa (8.5 puntos y 2.6 rebotes). El verdirrojo ostenta un índice de 77.1 unidades de ataque por partido, mientras que en contrapartida recibe 77.4 puntos. Parejo.

Cómo llega Español

Centro Español tiene un registro ofensivo donde marca 82.2 puntos por noche (sexto mejor ataque del campeonato), en tanto que en defensa recibe una media de 82.3 tantos. Los de Santángelo tienen como máximos exponentes a Francisco González (17.6 puntos, 4.9 rebotes y 2.4 asistencias), Howard Wilkerson (16.6 puntos, 9.2 rebotes y 2.6 asistencias), Agustín Pérez Tapia (13.3 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias), Mario Sepúlveda (13.1 puntos y 7.0 rebotes) y Mike Henry (8.7 puntos y 4.3 rebotes).

Anoche

Atenas 82 vs Gimnasia (La Plata) 79

Petrolero 76 vs Estudiantes (Ola) 73

Hoy

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Lactear Tf vs Sp America

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

22 Hindú Club vs Salta Basket

Sábado 2

21 Central (Ceres) vs Oberá Tc

21 Platense vs Parque Sur

Domingo 3

20 Ameghino vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Sp América

21.30 Racing (Ch) vs Centro Español