Argentino ligó en el final y ganó ante Peñarol

Argentino sacó adelante un partido complicadísimo ante Peñarol de Mar del Plata. La suerte jugó de su lado en los instantes finales y logró dos triples determinantes que le dieron la posibilidad de sumar de a dos y abandonar el fondo de la tabla posicional.

No pudo hacer pie el Turco en el inicio del partido. Le costó una vez más marcar el perímetro y recibió triples y penetraciones que lo dejaron abajo 12-20. Vaulet, Arn y Brown, determinantes en la ofensiva visitante.

Algo mejoró el azul en los segundos diez minutos, pero básicamente porque encontró gol en las manos de Black y Wiggins (este último 1 triple, 2 dobles y 5 simples). Peñarol no se corrió del libreto y de la mano de Vaulet y Tintorelli se fue ganador 39-34 al cierre del primer tiempo.

Amargo, pero queso

Tras el reinicio, la misma vieja historia. Argentino saltó con tres extranjeros a la cancha y en un minuto tuvo que parar el partido con un tiempo muerto computado, porque se disparó la visita en el marcador.

Y Maffei redobló la apuesta con cuatro extranjeros y un técnico alterno en cancha (Juan Cangelosi) que los ordenó permanentemente.

Y no le fue tan mal porque repuntó numéricamente aprovechando que Peñarol erró a mansalva (con un rival de mayor fuste, era 20 abajo en un ratito).

Pero cuando el Milrayitas estuvo para el cachetazo, Argentino en vez de matarlo, lo anestesió y lo dejó vivo.

Ya en el cuarto segmento y, gentilezas mediante, Peñarol sacó seis puntitos empujado por una gran tarea de Juan Pablo Vaulet y los triples de Brown y Marcos.

Cuando parecía todo perdido para el Turco, apareció Nick Wiggins con un triplazo a falta de 47” y tras cartón otro de Guido Mariani (restando 28”).

La última defensa de Argentino fue impecable. Primero forzó el enredo con la pelota de Todd Brow y luego apretó a Damián Tintorelli contra la banda final y el juninense pisó la línea. Argentino recuperó la bola con una décima de segundo por jugarse, y comenzó el festejo con su gente logrando una ansiada victoria, esperada durante toda la semana.

El domingo llega Comunicaciones de Mercedes y será otra historia completamente distinta.

Anoche

Argentino 77 vs Peñarol 75

Comunicaciones 69 vs Boca 78

Gimnasia (Cr) 81 vs Ferro 72

Hoy

21 Instituto vs Quimsa

Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Miércoles 6

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 7

22 Olímpico vs Argentino