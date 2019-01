Una semana con variadas novedades basquetbolísticas

El Dike Nápoli de Débora González abandonó la Lega A1 a mitad de competencia. Para fortuna de “Pepo”, el San Giovanni de Macarena Rosset le hizo una oferta y continuará su carrera en A2. La mendocina Gabriela Herrera se suma a la legión.

La que pasó fue una semana que no dio respiro. Para comenzar, el Dike Nápoli sacudió las estructuras de elite europea. Sin muchos preámbulos, anunció que abandonaba la Lega A1 italiana, cortando su participación a mitad de competencia.

De esa manera, (habían cortado a su tándem de estadounidenses días atrás) un grupo de jugadoras de renombre quedaron en pampa y la vía en un momento complicado; debido a que el grueso de los movimientos se había dado en el receso.

A pesar de esto, la capitana de las Gigantes, Débora González, no pasó mucho tiempo como agente libre. El San Giovanni, de la A2, le hizo una interesante oferta, por lo que “Pepo” aceptó luego de una breve negociación.

De esta forma, el conjunto que milita en la región Sur tiene a partir de ahora dos compatriotas entre sus filas, ya que al arribo de la ex Ragusa, se suma su actual capitana y figura, la juninense Macarena Rosset.

La otra gran novedad de los últimos días para las argentinas también vincula el básquet italiano.

Es que en su tercer nivel, el Alma Patti sumó a una nueva compatriota. El equipo que marca el rumbo en la región Sicilia, y que ya tenía a la experimentada Mariana Krämer y la juvenil Kiana Ferreyra, ahora agregó a la mendocina Gabriela Herrera.

La ex Quimsa y Las Heras, viajará este jueves, haciendo realidad su viejo anhelo de ser parte de una liga en Europa.

Yendo a lo visto dentro del parquet, Victoria Llorente tuvo un gran juego en la victoria de su Bembibre, dándole además su segundo doble-doble de la temporada.

En esa sintonía, pero en Liga Femenina 2, el Fundación Ardoi sigue en el camino del triunfo, y una vez más, Cecilia Liñeira tuvo mucho que ver. Pese a no haber ganado, como visitante el Almería vivió el mejor juego de la temporada de la base Macarena D'Urso.

En Italia, Rosset fue clave en la conquista del San Giovanni. En tanto que por la Lega B, Carolina Sánchez sigue mostrando su calidad en el Virtus Ariano Irpinia, mientras que Gisel Villarruel guió al Cestistica Rivana en otra alegría.

Por último, el UCAM Jairis de Micaela Barriga Naon se quedó con un choque determinante ante el Magectias; al tiempo que si bien cayó su Tenerife Central, fue muy bueno lo hecho por Carolina Maiques.

En un ítem aparte, vale mencionar que hubo cuatro jugadoras que no fueron de la partida.

Por haberse tratado de un viaje de larga distancia, Rocío Díaz no integró la plantilla de Picken Claret, que cayó ante Ciudad de los Adelantados. Mientras que el Adareva, en la Liga Autonómica organizada por la Federación Canarias, no sintió la ausencia de Mara Marchizotti, quien sigue recuperando su rodilla y esta semana comenzará a ejercitar en el parquet.

Luz De Giácomo regresó a la Argentina, buscando agilizar sus papeles y de esa forma poder volver a jugar para el Castelló, en la Primera Nacional española; división en la que por una gripe, Celeste De Dominicis no se presentó junto con el Cartagena.

Los datos a tener en cuenta

Victoria Llorente (Bembibre) logró su mayor cantidad de rebotes ofensivos de la temporada (2). A su vez, sumó su segundo doble-doble en la 2018/2019.

Chiara De Virgilio (Cloud County CC) logró su mayor cantidad de intentos (8) y aciertos (5) en libres.

Macarena D'Urso (Almería) logró su mayor cantidad de recuperos (7) y más alta valoración (+18) en lo que va de la temporada.

Carolina Sánchez (Virtus Ariano Irpinia) logró su mayor cantidad de puntos (30) en lo que va de la temporada.

El repaso de la semana de nuestras embajadoras es el siguiente:



Jueves 24 de enero

NJCAA (USA): Allen County CC 62-68 Cloud County CC

Chiara De Virgilio: Titular. Jugó 23 minutos, con 12 puntos (5/8 en libres, 2/2 en dobles, 1/3 en triples); 1 rebote en defensa, 1 asistencia, 1 pérdida, 1 tapa, 3 faltas.

Euroliga: Famila Schio 75–81 ESBV

Florencia Chagas: No jugó.

Liga Autonómica (España): Tenerife Central 47-51 Químicas Oro Tacoronte

Carolina Maiques: Titular. Jugó 24 minutos, con 12 puntos (12/16 en libres); 4 faltas, con valoración de +11.

RSEQ (Canadá): McGill 57-39 Bishops University

Amaiquén Siciliano: Titular. Jugó 31 minutos, con 5 puntos (1/2 en libres, 2/6 en dobles, 0/3 en triples); 3 rebotes en defensa, 1 asistencia, 7 pérdidas, 1 robo, 1 falta personal.

Tamara Pinto: Suplente. Jugó 13 minutos, con 0 puntos (0/2 en dobles); 3 rebotes (1 en ataque); 1 falta.

Sábado 26 de enero

Liga Femenina 1 (España): Embutidos Pajariel Bembibre 77-61 Durán Ensino

Victoria Llorente: Titular. Jugó 34 minutos, con 11 puntos (1/4 en libres, 5/9 en dobles); 11 rebotes (5 en ataque); 3 asistencias, 3 pérdidas, 2 faltas, 5 recibidas, con valoración de +18.

Liga Femenina 2 (España): Victor Antuña 40-53 Fundación Ardoi

Cecilia Liñeira: Titular. Jugó 36 minutos, con 19 puntos (2/5 en libres, 4/8 en dobles, 3/7 en triples); 5 rebotes en defensa, 4 recuperos, 8 pérdidas, 1 falta, 4 recibidas.

Diana Cabrera: Titular. Jugó 31 minutos, 2 puntos (1/5 en dobles), 7 rebotes (2 en ataque), 1 asistencia, 3 recuperos, 2 pérdidas, 1 tapa sufrida, 3 faltas, 3 recibidas, con valoración de +6.