Argentino de Junin vuelve al Fortín ante Peñarol

Argentino tiene una buena prueba esta noche ante Peñarol en El Fortín de Las Morochas. Desde las 21, enfrenta al equipo de Leo Gutiérrez, que salvo algún resbalón, está demostrando solidez con un mix de jugadores veteranos y juveniles.

El Turco viene de una gira por Córdoba en la que le ganó al colista Atenas y cayó ante Instituto, un equipo al que le cuesta enfrentar. Como local, viene de perder justamente ante la Gloria y de vencer a La Unión de Formosa.



El Argentino de Maffei

En el plantel tiene a Nick Wiggins que es el goleador (16,4), Dominic Woodson es el mejor rebotero, a pesar de haber llegado hace poco (6,8). Gastón García, el mejor asistidor (5,0). Al Azul le anotan 81,0. Argentino a sus rivales les permite 90,8 puntos (es el equipo más goleado de La Liga), pero, en contrapartida, anota un más que considerable 82,2.

El Peñarol de Leo

Damián Tintorelli es el máximo anotador en Peñarol (17,6), el líder en rebotes (8,6) y está primero en asistencias (3,2). Un todoterreno el juninense. El Milrayitas convierte 81,5 puntos de promedio por partido y le anotan 87,1, siendo la segunda peor defensa, luego de Argentino.

Defensas bajas

Como marcan los números, son las dos peores defensas del torneo. Hay que ver quién impone su ritmo primero para llevarse dos puntos de oro para la tabla posicional.

Dirigen el capitalino Oscar Brítez, el cordobés Alejandro Zanabone y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

21 Instituto vs Quimsa

Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Miércoles 6

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 7

22 Olímpico vs Argentino

Argentino en febrero

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.