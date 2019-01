Ganó Platensese impuso ante Atenas y está de nuevo arriba

Platense se impuso ante Atenas en Patagones 87 - 77. De esta forma saltó nuevamente a la punta de la Conferencia Sur. Blossom la figura por excelencia con 34 pts. Del Progreso goleó en casa a Estudiantes de Olavarría 90 - 66 con 23 pts de Ledesma. Además, buena victoria de Parque Sur ante Rivadavia 71 - 53 para escalar en la tabla.

Platense fue otro duro escollo para Atenas, en este presente que lo tiene sin ganar, desde antes del receso. El Calamar fue más, aprovechó el apuro Griego y le ganó 87 a 77.

El local arrancó mejor con el juego interior de Nwogbo y Gamazo, mientras que Platense estuvo más de tres minutos para convertir, abrió la cuenta a 6’ 3’’ con un triple de Luglin, pero rápidamente contestó con la misma Pau para poner arriba al Griego 7-3. De todas maneras el Calamar se ordenó en ataque y emparejó el juego y promediando el parcial pasó al frente 9-7, con dos libres de Felipe País. El juego se hizo poco vistoso pero Platense seguía al frente, 11-7 a 3 del final.

Allí Gelpi ensayó cambios: Ibarra y Laterza adentro, Nwogbo y Pércaz a descansar. Platense siguió lastimando y Atenas no encontró el aro en ataque, así el Calamar se fue al primer descanso arriba, 18-7. En la vuelta al juego Atenas salió a defender más intenso pero poco pudo plasmarlo en ataque 20-12, abajo, en tres minutos. De todas maneras comenzó a manejar el ritmo del partido. Así, un minuto después, achicó la distancia a 4 (20-16).

Luego de un par de desatenciones que llevaron a Platense a volver a alejarse, el Griego ajustó nuevamente la defensa que le permitió correr para volver a achicar, pero el Calamar apareció en el final con un par de buenos ataques pudo escaparse nuevamente, para terminar el primer tiempo arriba, 36-27.

Un triple del Pupi Pércaz abrió el marcador para Atenas en el arranque del segundo tiempo. Pero dos ataques mal definidos le dieron aire a Platense que estiro a 11 la distancia 41-30, en dos minutos de juego. Promediando el parcial el juego se hizo de ida y vuelta pero los minutos corrían y Atenas no podía recortar.

Con más garra y corazón que buen juego, el Griego fue al frente, ajustó la defensa y pudo volver a salir rápido, pero careció de efectividad y Platense lo aprovechó, 59-46, a menos de dos minutos. Atenas intentó una remontada pero la ansiedad de acercarse le jugó una mala pasada y permitieron que el Calamar cierre el tercer parcial, también arriba 64-51.

El último parcial tuvo al equipo local buscando la heroica, muchas veces impreciso otras no, con mayor defensa acortó distancias 69-61, promediando el parcial. Atenas puso todo en los últimos minutos del partido, defendió hasta el cansancio pero no le alcanzó. Platense, con un presente diferente estuvo más tranquilo y se llevó la victoria del Carmelo Tripodi Calá, por 87-77.

Síntesis

Atenas (87): Martín Pércaz, 8; Ariel Pau, 10; Emiliano Agostino,6 ; Joaquín Gamazo, 6 y Lotanna Nwogbo, 18 (FI); Juan Ignacio Laterza 15; Santiago Ibarra, 0; Cesar Lavoratornuovo, 14. DT: Manuel Gelpi.

Platense (77): Felipe Pais, 20; Juan Lugrin, 3; Pablo Bruna, 12; Cedric Blossom, 34 y Alejandro Pappalardi, 2 (FI); Lucas Goldenberg, 3 ; Genaro Lorio , 3 ; Lucio Delfino, 10 ; Julián Ruiz, 0 y Bautista Mena, 0 . DT: Alejandro Vásquez.

Parciales: 7-18; 27-36 (20-18); 51-64 (24-28) y 77-87 (26-23). Árbitros: Emanuel Sánchez, Cristian Salguero y Mariano Slusar.Gimnasio: Carmelo Trípodi Cala (Carmen de Patagones).

Estudiantes-Del Progreso

En su mejor expresión en la Liga Argentina -y más teniendo en cuenta el calibre del adversario, Estudiantes de Olavarría- Del Progreso abrochó un resonante triunfo en General Roca 90 a 66.

La visita arrancó con mucha intensidad y con una buena efectividad perimetral, que con el transcurrir de los minutos se iría esfumando (10-13 a falta de 3’ para el primer cuarto). Progreso respondió con Brizuela (18) y Walters (18), desde lejos y en la pintura, respectivamente. Con un 18 a 15 los locales ya se habían acomodado en la cancha al cerrarse el primer tramo.

En el segundo periodo Vieta ya daba síntomas de estar en ritmo y empezaba, lentamente, a hacer jugar a los suyos; con buena ofensivas estacionadas Progreso supo estar al frente en el partido y, en ocasiones, frenó bien a su adversario con una buena concentración en la marca. Moya, Merchant intentaron moverse en la pintura, pero Progreso le cortó los circuitos, y cuando erró, el visitante no dio segundas opciones. El cotejo se iría al descanso largo con Progreso arriba 40 a 32.

El tercer capítulo fue todo de Progreso. Un par de técnicas al visitante desconcertaron al equipo de Fernández; dinámica, tiro exterior (Ledesma con 2 triples y un par de dobles a distancia), una volcada de Walters y los productivos cortes al aro de Maranguello hicieron vibrar El Gigante (que lució colmado). Con eso el tablero se disparó en favor de los locales alcanzando la máxima de la noche al culminar el parcial (63 a 45).

Se presagiaba una levantada en el visitante, pero eso duró -apenas- 2’. Ledesma volvió a castigar con su perímetro y llevó -ahora- la ventaja a 22 puntos (69-47). Progreso, en su mejor noche de liga, no bajó la intensidad defensiva y eso lo llevó a otras tantas buenas ofensivas, a pesar de tener que soportar arremetidas de tres puntos o las apariciones de Merchant y compañía en la pintura.

Los de Juale movieron bien la bola con Maretto y Vieta (sobre Toto), y encontraron dobles en soledad ante la desesperación de Estudiantes por querer robar y anotar rápido.

Con estos porcentajes: 8/17 en triples; 44 rebotes totales (50 puntos en la pintura) y 14/15 en libres, es difícil que Progreso pueda perder de local. Más si su adversario no supera los 66 puntos, como le ocurrió anoche al visitante. Los parciales fueron: 18-15, 22-17, 23-13 y 27-21. Estudiantes sufrió en su primera visita al Sur, ahora irá a Plottier y luego a Cutral Có. Progreso deberá descansar y recuperara energías para el 4 de febrero, cuando visite a Rivadavia de Mendoza.

Parque Sur-Rivadavia

Parque Sur le ganó anoche a Rivadavia de Mendoza en el Gigante por 71 a 53 y comenzó a escalar posiciones. Gori Martínez fue el goleador de la noche con 17 tantos, seguido por los 16 de Pablo Alderete. Pérez Neto fue el mejor de la visita: 15 tantos y 9 rebotes. Los Sureños tendrán dos en la ruta en la continuidad de La Liga Argentina.

Rivadavia jugó mejor los primeros diez minutos. Eso no se reflejó en el ajustado 20-22 que indicó el tablero. Con un par de triples y moviendo bien la bola en ataque desde la conducción de Grenni los mendocinos siempre fueron arriba. Trejo y Francese eran otros de los destacados en la visita. Parque Sur, sin jugar bien, obligó al entrenador a mover permanentemente el banco. Barón, Harvey, Alderete y Sieiro sumaron para marcar la paridad.

El segundo cuarto transcurrió parejo y Parque Sur sacó una luz de ventaja con un triple de Martínez y los puntos de Alderete que era su goleador, además de ajustar su defensa. Fue 17-9 el parcial para los dueños de casa, que se fueron al descanso largo tras dar vuelta la historia: 37-31. Poco para destacar en el equipo naranja.

Los dos erraron lo que buscaron en los primeros minutos del tercer período (13-11 terminaría el cuarto). Demondre Harvey fue el primero en anotar y Alderete, ya de lo mejor del juego, en robar un balón, correr y cambiar la jugada por tres puntos para estirar el tablero. Barreto ingresó bien en el equipo saltando desde el banco y Richard encontró un triple para mantener esa luz. Creció Pérez Neto, sosteniendo la estantería naranja, desde la pintura. Parque era más que su rival a esta altura y por eso se fue 50-42 arriba para los últimos diez. Sus imprecisiones, en una noche donde la humedad hizo todo más difícil, le impidieron sacar una distancia importante.

El local supo mantener la ventaja en el último cuarto. Rivadavia no volvió a encontrar nunca su efectividad del arranque de la noche. Gori Martínez y Jerónimo Barón fueron importantes para estirar cifras. Parque Sur aumentó la brecha en la última parte del juego y terminó ganando muy bien, sin sufrir una vez hasta el cierre. Salvo el primer cuarto, Parque Sur fue el claro ganador y con dos al hilo empezó a subir en la tabla. Se vienen dos en la ruta, con el ánimo en alza.

