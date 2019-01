Los Bucks se caen y dejan acercar a los Toronto Raptors

El equipo canadiense ganó 123 a 120 al elenco texano y aprovechó la caída de los Bucks para ponerse más cerca del liderazgo del Este. Luka Doncic anotó un triple-doble para los Mavs. Ganaron Spurs, Clippers y Jazz por la parte del Oeste.

Milwaukee Bucks le dijo adiós a su racha triunfal al caer como visitante en el Chesapeake Arena ante Oklahoma City Thunder 118 a 112. El primer tiempo fue clave para que el Thunder termine festejando no solo el triunfo, sino también mantener la tercera colocación.

La colosal actuación de Paul George, miembro titular del All Star de este año, fue el punto más importante de la victoria: 36 puntos (8-12 en 3P), 13 rebotes, tres robos y tres asistencias. Jerami Grant con 16 unidades, Russell Westbrook y otro triple-doble (13 tantos, 13 tableros y 11 pases-gol), Terrence Ferguson (15) y Steven Adams y Dennis Schroder (14 cada uno) fueron los fieles laderos de PG13.

Milwaukee no la hizo fácil porque Giannis Antetokounmpo marcó 27 puntos y 18 rebotes con 3-5 en T3. Khris Middleton lo acompañó con 22 tantos y seis asistencias, Brook Lopez añadió 19 tantos con cinco triples inclusive y el base Malcolm Brogdon concluyó con 18.

Regresó Kawhi Leonard y Toronto Raptors aprovechó para ganar ajustadamente 123 a 120 en el American Airlines Center ante Dallas Mavericks. Tras llegar debajo en el tanteador en el último periodo, los canadienses metieron un parcial 38-32 para arrebatar el clima alegre en Texas. El éxito los deja más cerca de los Bucks con un par de juegos de más.

Kawhi Leonard se destacó con 33 puntos, 10 rebotes y tres pases-gol en su vuelta a las canchas. Kyle Lowry metió 19 tantos y nueve asistencias y el congoleño nacionalizado español Serge Ibaka agregó 11 unidades y 11 rebotes.

Por el otro bando, Luka Doncic metió su segundo triple-doble en su carrera NBA al convertir 35 puntos, capturar 12 rebotes y sumar 10 asistencias. Su ladero fue el alero Harrison Barnes con 14 unidades y seis tableros, continuado por los 13 tantos de Dennis Smith Jr.

San Antonio Spurs tuvo un partido con muchos altibajos, sin embargo logró cometer menos errores que Washington Wizards para imponerse 132 a 119 para dejar atrás dos caídas al hilo en el AT&T Center. El equipo comandado por Gregg Popovich está sexto en el Oeste.

San Antonio acabó el encuentro con siete nombres en doble dígito: lideró LaMarcus Aldridge con 30 puntos, nueve rebotes y seis asistencias; lo siguió el letón Davis Bertans con 21 unidades (cinco triples), Derrick White y Bryn Forbes con 16 cada uno, Patrick Mills con 15, Marco Belinelli con 13 y Rudy Gay con 11.

Tomas Satoransky con 21 unidades, nueve recobres y ocho pases gol y el escolta Bradley Beal con 21 tantos y siete asistencias fueron los dos niveles más altos de los Wizards. Trevor Ariza cierra el podio del equipo capitalino con 20 puntos.

Utah Jazz logró otra victoria para seguir estirando su heroica reacción que lo depositó en zona de clasificación. Venció 125 a 111 a Minnesota Timberwolves en el Target Center y está séptimo en el Oeste, debajo de Spurs. El partido nunca tuvo riesgo de caída para los de Quin Snyder, quienes dominaron a merced cada cuarto del juego.

El escopetero Donovan Mitchell terminó con 29 puntos, cinco pases-gol y cuatro rebotes en el nuevo éxito de los Jazz. El jugador drafteado en el año 2017 ha mantenido un gran rendimiento en el último tiempo y ha sido el principal propulsor de la levantada del equipo. Ricky Rubio con 18 unidades y ocho asistencias también fue importante.

Extrañamente el goleador en los T-Wolves no fue Derrick Rose (lesionado) ni Karl-Anthony Towns: Andrew Wiggins se destapó con 35 unidades para ser el artillero del juego. Luego arribó por detrás del canadiense el pívot dominicano con 22 tantos, siete asistencias y seis rebotes.

Un buen step-back de James Harden decretó el triunfo 103 a 98 de Houston Rockets, quintos del Oeste, sobre Orlando Magic, undécimo del Este. Una gran remontada de la escuadra de Mike D’Antoni en el último cuarto para alzarse con la victoria.

El Barba estiró a 23 juegos su racha de juegos seguidos anotando más de 30 puntos al finalizar con 40 unidades, 11 rebotes y seis asistencias. Eric Gordon sumó 16 y Chris Paul, en el retorno tras largo periodo de lesión, anotó una docena de puntos. En Orlando la dupla Aaron Gordon (23 tantos y 10 recobres) y Nikola Vucevic (19 unidades y 17 tableros) se complementaron para anotar 42 puntos y tomar 27 rebotes.

Miami Heat no tuvo un gran partido en líneas generales, pero una racha 29-12 en el tercer chico (único segmento que ganó) le dio la victoria 106 a 97 sobre New York Knicks. El resultado los mantiene séptimos en la tabla de posiciones del Este, mientras que su adversario está penúltimo.