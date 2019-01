Quilmes recibe a Hispano en Mar del Plata

Quilmes recibe esta noche la visita de Hispano Americano de Río Gallegos, equipo que viene de perder por 79-71 ante Peñarol, hace 48 horas.

El sureño necesita ganar en la ruta para justificar el viaje, pero enfrente tiene al Cervecero que está muy necesitado de puntos para salir de la incómoda posición que ostenta en la tabla posicional.

Dirigen Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Sebastián Moncloba.

Hoy

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Mañana

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

21 Instituto vs Quimsa



Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Miércoles 6

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto