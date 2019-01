Peñarol derrotó a Hispano Americano en Mardel

Peñarol de Mar del Plata, próximo rival de Argentino, le ganó con autoridad anoche a Hispano Americano de Río Gallegos por 79-71 (19 de Lucas Arn) y suma el 50% de partidos en su haber acomodándose en la tabla posicional de a poco.

Este jueves llega a Las Morochas, en un choque de campanillas ante el Turco.

Hoy

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Martes 29

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

21 Instituto vs Quimsa

Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Miércoles 6

21 Boca vs Obras

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Libertad vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 7

22 Olímpico vs Argentino

Le resta en enero

31/01 Argentino vs Peñarol

Febrero

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.