Ciclista luchó pero no pudo con Tomás de Rocamora

Partidazo de Ciclista Juninense en Concepción del Uruguay. El Verdirrojo peleó el partido palmo a palmo con Tomás de Rocamora y terminó vendiendo cara su derrota y en tiempo suplementario. Fue 85 a 81.

El partido fue parejo en el primer cuarto. Se fueron prestando el marcador. Un rato arriba cada uno. Acertó una bola más el local y por eso ganó 23-20, con un parejo goleo colectivo.

En Ciclista, Corbin Jackson (6 dobles) la rompió concretando el 70% de los goles del cuarto.

Ya en los segundos diez minutos Ciclista comenzó un progresivo declive en el goleo y defensivamente Tomás de Rocamora le entró por todos lados. Perdió 27 a 12 y quedó 40-29 de cara al segundo tiempo (40-29).

Con cinco minutos brillantes el Verdirrojo se recuperó y se puso a tres (47-44). Entró castigando de afuera con Marvin Cairo Vives (2 triples, 1 doble) y siguió con Maximiliano Tamburini (1 triple, 2 simples) para ponerse en partido.

Y lo empató en 53 con 2+1 de Joaquín Giarrafa, pero lo cerró Manuel Olocco (4 dobles, 1 simple) 55-53. Ciclista ganó el cuarto 24-15.

El último cuarto no escapó a las generales del juego. Muy parejo y no se pudieron sacar ventaja. Ciclista padeció la noche “endemoniada” de Manuel Olocco y Rocamora las volcadas de Corbin Jackson.

Igualaron en 74 y fueron al suplementario. En el alargue el local sacó una mínima luz de diferencia que supo mantener ante el apuro de Ciclista que corrió de atrás y con el reloj en su contra.

Se le escapó por muy poco al Verdirrojo que lo peleó hasta el final.

Después de varios partidos afuera, este viernes retorna al Coliseo donde recibirá a Centro Español de Plottier.

Magistral arbitraje para la categoría. Impecable Alejandro Ramallo, Maximiliano Cáceres y Valentín Soldano.

Anoche

Ameghino 88 vs Deportivo Norte 85

Unión (Sf) 65 vs Lactear Tf 61

Gimnasia (La Plata) 80 vs Racing (Ch) 86

Rocamora 85 vs Ciclista 81

Hoy

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Platense

21.30 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (SdE) vs Central (Ceres)

Martes 29

21 Echagüe vs Lactear Tf

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

22 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 30

21.30 Villa San Martín vs Salta Basket

21.30 Deportivo Viedma vs Platense

21.30 Rocamora vs Rivadavia (Mza)

Jueves 31

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

22 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

Viernes 1/2

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Lactear Tf vs Sp America

21.30 Ciclista vs Centro Español

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 La Unión vs Rivadavia (Mza)

22 Hindú Club vs Salta Basket.