Argentino no pudo contra Instituto en Córdoba

El Turco fue goleado anoche en la capital cordobesa por Instituto Central Córdoba 99-64 y cosechó la mitad de los puntos en la ruta.

Auspicioso inicio de Argentino, 10 a 2 tomando rebotes y jugando ofensivas claras. Gastón García y Guido Mariani lograron posiciones seguras de zona dos y concretaron sin problema.

Instituto frenó el partido con un tiempo muerto computado, pero no tuvo mucho que hacer sino esperar que Argentino se equivoque. Esto sucedió en los dos minutos finales cuando puso tres extranjeros en la cancha y le llovieron los triples (González, 2 seguidos) para dejar el partido 14-22.

Esta mejoría el local la extendió tras la reanudación donde solamente con Luciano González (2 triples, 3 dobles, 1 simple) le alcanzó para igualar y dar vuelta el resultado.

Ofensivamente lo de Argentino fue muy flojo (13 puntos) no pudiendo mantener la media de 20 goles, condición sine qua non para aspirar a ganar el partido en el “Angel Sandrín”.

Instituto jugó muy cómodo en el segundo cuarto, le sacó 14 puntos de diferencia (concretó 27) y dejó el tablero 41-35 al cierre del primer tiempo.

Tal vez resulta difícil explicar lo que le pasó a Argentino en el tercer cuarto. Sería muy conformista decir que el cansancio del juego anterior hizo mella en los jugadores y por eso estuvieron clavados en la cancha.

Lo cierto es que Argentino estuvo 6´10” sin meter un punto y en total hizo 6 goles en los diez minutos de juego. Inviable ganar un partido así.

Además recibió 5 triples de un mismo jugador (Facundo Piñero) lo cual quiere decir que no lo supo marcar o tal vez haya "algo mal que no anda bien" defensivamente. Pero los triples son una constante. Al equipo le cuesta defender el perímetro y mucho más con sobrepoblación de extranjeros en la cancha.

Perdió 32 a 6 y se despidió del juego. El último cuarto estuvo de más.

Muy bueno el arbitraje de Mario Aluz, Oscar Britez y Nicolás D´Anna.

El jueves 31 Argentino se juega una patriada importante ante Peñarol de Mar del Plata en El Fortín de las Morochas.

