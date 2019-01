Juan Carlos Basso: “Queremos jugar el Final Four”

El presidente del club Los Indios habló con “Democracia” sobre la actualidad que está atravesando la institución y dijo: “Hemos reestructurado el cuerpo técnico del básquetbol local para este 2019. En el mini va a estar Rodrigo Barbagelatta como entrenador en jefe, con la ayuda de Julián Tomassone, Jeremías Rojo y Manuel Luberriaga como monitores.

En las formativas U15 y U17 asume Juan Manuel Berestein y U19 y en primera continúa Gabriel Paolín quien se viene desempeñando muy bien en ambas categorías.

En total tenemos un plantel con seis profesores para cubrir todas las expectativas basquetbolísticas del club.

El Provincial

“Estamos conformes con lo que vino realizando el equipo hasta fines del año pasado, pero queremos más.

Vamos por la clasificación al Final Four que es una asignatura pendiente que tenemos.

Hemos incorporado a Bautista Basso, para mí es un orgullo que mi hijo haya reforzado el plantel por tres meses. Nos quedó un amargo sinsabor porque no pudimos fichar a Agustín Lombardi dado que no le daban las fechas para el pase de Rosario a Buenos Aires. Terminó tarde de jugar allá y se nos cerró el libro de pases. Pero sí va a jugar el torneo local, que es donde queremos obtener el hexacampeonato porque realmente ya estamos haciendo historia en el básquetbol juninense. También trajimos a José Ciarrochi que se acopló muy bien al grupo.



El Flaco Crecchia

“Estamos hablando con Alberto Nicolás Crecchia, más conocido como El Flaco, para que se haga cargo del restaurante de la entidad. Sabemos que históricamente es un lugar concurrido por la gente, pero no dábamos en la tecla con el 'uno'. Consideramos que El Flaco va a trabajar como se dice comúnmente 'a mesa caliente' y va a ser una satisfacción para el club tenerlo detrás del mostrador”.

Un año duro

“Los Indios no escapa a la realidad del país. Va a ser un año muy duro. Pero a pesar de eso tenemos en carpeta hacer nuevos los baños y vestuarios del gimnasio de musculatura, que nos habían quedado pendientes.

Los otros vestuarios pudimos hacerlos nuevos, se invirtió un dinero importante, y ya los tenemos en condiciones por unos cuantos años.

Programa

Últimos resultados

Independiente de Zárate 65 vs Independiente de Tandil 63

Los Indios de Junín 86 vs Platense de La Plata 68

4º Fecha

1° Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zárate).

Los Indios (Junín) vs Independiente (Tandil).

5º Fecha

2° Rev. 08-02-19

Independiente (Zárate) vs Los Indios (Junín).

Independiente (Tandil) vs Platense (La Plata).

6º Fecha

3° Rev. 15-02-19

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).