Ciclista Juninense, por la heroica a Concepción

Ciclista Juninense quiere dar la nota de la jornada en Concepción del Uruguay porque intentará sacarle el invicto a Tomás de Rocamora, que no conoce la derrota en su estadio.

Será una misión muy difícil para el verdirrojo, pero no imposible. El partido comienza a las 21 y luego de este juego, los de Leonardo Costa volverán al “Coliseo del Boulevard” porque el viernes 1 de febrero se mide ante Español Plottier, el elenco dirigido por el ex Ciclista Mauricio Santángelo.

Dirigen Alejandro Ramallo, Enrique Cáceres y Valentín Soldano.

Jackson en duda

Corbin Jackson jugó prácticamente lesionado el último partido en Chivilcoy ante Racing Club. Igualmente probará en la entrada en calor y el cuerpo técnico confía en que puede ser de la partida para esta noche.

Rocamora con extranjero nuevo

El elenco que dirige Juan Manuel Varas no cuenta más con Arlando Cook, que había rendido bien pero aceptó una oferta superadora de México para ir a jugar a aquel país. El nuevo refuerzo es CJ Washington, que debutó ante Platense. Rocamora cayó en ese partido por goleada, y por eso intentará salir con todo ante el verdirrojo.

Anoche

Sp América 72 vs Echagüe 65

Oberá Tc 77 vs Villa San Martín 80

Del Progreso 92 vs La Unión 84

Hoy

20 Ameghino vs Deportivo Norte

20 Unión (Sf) vs Lactear Tf

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Rocamora vs Ciclista

22 Salta Basket vs Central (Ceres)

Lunes 28

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Platense

21.30 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)