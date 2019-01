Ciclista presentó a Juan Pablo Chami

Ciclista Juninense presentó ayer el nuevo cuerpo técnico para el básquetbol local.

El entrenador jefe es Juan Pablo Chami, quien dirigirá las divisiones U17, U19 y mayores.

Luego trabajarán Bautista Arrascaete en cebollitas, premini, mini y U13. Daniel Clavell en U15 y como preparador físico estará Mariano Pelicates, un chico que viene del sur del país y que estuvo trabajando en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Miguel Had

“Nuestra idea es unificar el sistema de trabajo de las divisiones formativas. A partir de los cebollitas hasta la primera local deben jugar de una forma determinada. Esto no se pudo lograr el año pasado, pero ahora es el momento y acá lo ponemos en marcha. Se renovó el plantel de entrenadores y es el punto de partida para mejorar en un todo el básquetbol del club. Cumplimos un viejo anhelo como recuperar a Bautista Arrascaete para que trabaje con los chicos, sumamos a Daniel Clavell y Juan Pablo Chami para las categorías más arriba.

Hicimos un esfuerzo y contratamos un preparador físico para las formativas. Se trata de Mariano Pelicates, quien llegó a Junín desde el Sur y cuenta con experiencia de haber trabajado en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia”.



Juan Pablo Chami

“Quiero agradecer a la comisión directiva la posibilidad que me dan de sumar todos mis conocimientos.

El año pasado me fue bien en Chacabuco, donde sacamos adelante las divisiones inferiores, inclusive con chicos donde hubo que enseñarles fundamentos para que puedan jugar, y salieron integrando el plantel, divirtiéndose y fundamentalmente, formados como buenas personas.

La idea en Ciclista es jugar de una misma manera al básquetbol y por eso estamos todos de acuerdo en lo que proponemos y queremos para el club.

Roger Arrieta

“En mini, premini y U13 queremos hacer un programa de trabajo donde inclusive se puedan reclutar chicos para el semillero.

La idea es darle una vuelta de página al básquetbol, cambiar la imagen del club y eso se logra con trabajo y el aporte de todos.

Ahora arrancamos de cero y vamos a plasmar una idea de trabajo congruente en todas las divisiones de nuestra institución”.

Bautista Arrascaete

“Me crié prácticamente en el club y era una asignatura pendiente volver a trabajar. Estoy muy feliz de estar de vuelta y compenetrado en este proyecto tan ambicioso de formar jugadores y buscar que el club vuelva a los primeros planos del básquetbol local. Es todo un desafío.