Argentino visita esta noche a Instituto Central Córdoba

Argentino se presenta nuevamente en Córdoba. Esta noche visita a Instituto desde las 21. Dirigen Mario Aluz (Mendoza), Oscar Britez (Capital) y Nicolás D´Anna (Santiago del Estero).

Anoche

Obras 79 vs Hispano 81

Regatas 83 vs Boca 54

Hoy

20 San Martín vs Olímpico

21 Instituto vs Argentino

21 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Weber Bahía

Domingo 27

20 Peñarol vs Hispano

Lunes 28

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Martes 29

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)



Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

20 Obras vs Quilmes

21 Instituto vs Quimsa



Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto



Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Le resta en enero

31/01 Argentino vs Peñarol

Febrero

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.