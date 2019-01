Argentino en su primera victoria como visitante ante Atenas

Argentino ganó un juego clave en la lucha por la permanencia. Mostró de a ratos buenos sistemas ofensivos y se acordó de defender en el último cuarto. Con esto solamente, le alcanzó para superar a Atenas de Córdoba 86 a 73.

Sorprendió la pasmosa displicencia con que los jugadores de Argentino miraban tirar de tres a los locales en el arranque del partido. Por eso Argentino no goleó a Atenas, cuando estaba todo dado para ello. Apenas ganó 20-19 el cuarto de la mano del goleo extranjero Woodson-Wiggins y Black (hicieron 15 de los 20 puntos).

En el segundo cuarto se asentó el equipo Turco en la cancha y alcanzó a sacar una diferencia de diez puntos con tres criollos y dos extranjeros (32-22). Iba en jet. Cuando llegaron los cambios y abundaron los extranjeros en la cancha se recuperó a la fuerza Atenas. Aprovechó todos los permisos defensivos oponentes y se puso a 5 (bien el juninense Nicolás Romano).



Woodson, al lado del aro, dejó el partido 39-32 al cierre del primer tiempo, dándole a Argentino cierto margen de tranquilidad para irse al vestuario.

Pero en el tercer cuarto tampoco Argentino pudo tomar las marcas y recibió 29 goles. Demasiado para soportar el peso del partido. Aun así Gastón García le puso el pecho a las balas y empujó el equipo, contando con un estupendo pasaje de Nick Wiggins (un triple y tres dobles con una volcada sensacional incluida). Esto ayudó a aguantar el juego que quedó igualado en 61 a falta de diez minutos.

Y en el arranque del cuarto final apareció Juan Cangelosi con tres triples seguidos. Chau partido.

Pero había que llevarlo hasta el final y faltaba mucho. Acá lo de Argentino fue impecable. Cuanto rebote tomó Cangelosi, se puso la pelota abajo del brazo. Mariani hizo lo mismo. Y en los cinco finales, Gastón García manejó los hilos del equipo a la perfección.

Fue una victoria inobjetable de Argentino, que salió del fondo y lo hundió a Atenas en la peor crisis basquetbolística de su historia.

Mañana Argentino visita a Instituto.

Anoche

Ferro 84 vs Libertad 68

Peñarol 55 vs San Lorenzo 104

Atenas (Cba) 73 vs Argentino 86

La Unión Fsa 61 vs Olímpico 79

Hoy

20 Obras vs Hispano

21 Regatas vs Boca

Sábado 26

20 San Martín vs Olímpico

21 Instituto vs Argentino

21 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Weber Bahía

Domingo 27

20 Peñarol vs Hispano

Lunes 28

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Martes 29

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)



Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

20 Obras vs Quilmes

21 Instituto vs Quimsa



Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto



Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones