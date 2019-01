Ciclista juega el domingo en Concepción del Uruguay

Ciclista Juninense volverá a presentarse como visitante en La Liga Argentina de Básquetbol el próximo domingo en Concepción del Uruguay.

Desde las 21 enfrentará a Tomás de Rocamora, en el difícil reducto del estadio “Julio César Paccagnella”.

El quinteto de nuestro medio irá a la orilla del río Uruguay por la recuperación, tras caer en su última presentación como visitante por 73 a 56 ante Racing de Chivilcoy.

Hoy

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)

Mañana

21 Platense vs Rocamora

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

22 Centro Español vs La Unión



Sábado 26

20 Sp América vs Echagüe

21 Oberá Tc vs Villa San Martín

21.30 Del Progreso vs La Unión

Domingo 27

20 Ameghino vs Deportivo Norte

20 Unión (Sf) vs Lactear Tf

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Rocamora vs Ciclista

22 Salta Basket vs Central (Ceres)

Lunes 28

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Platense

21.30 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

Martes 29

21 Echagüe vs Lactear Tf

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

22 Centro Español vs Estudiantes (Ola)