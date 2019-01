Argentino visita a Atenas

Argentino no está pasando un buen momento, está claro. Perdió 7 de sus 8 partidos en esta Liga Nacional, pero necesita reaccionar y volver a las bases para no estar peleando la permanencia en las últimas fechas.

Hoy enfrenta a un rival directo como Atenas. En los papeles previos al comienzo de la Liga parecería un partido de los "perdibles". Pero el Griego cordobés está penúltimo con récord de 1-6, tuvo malos partidos y viene con el cansancio de jugar por la Liga de las Américas. Dirigen desde las 21.30 el capitalino Pablo Estévez, el santafesino Fabio Alaniz y el pilarense Sebastián Moncloba.

Atenas, en deuda

El equipo que dirige Nicolás Casalánguida no le encuentra la vuelta a los juegos y por eso ganó 1 de los 7 partidos que disputó. Hoy hará su debut en esta Liga Nacional Maximiliano Stanic, quien fue echado de Olímpico por exabruptos en el vestuario. Además, en su plantel hay jugadores de renombre como Walter Herrmann y Juan Fernández Chávez.

Argentino, por cambiar la cara

El equipo de Maffei tuvo buenos partidos en cuanto a goleo de visitante, pero no pudo mantener los puntos de local y tuvo una sequía importante en ofensiva ante Instituto. El entrenador tratará de buscar un equilibrio para conseguir la primera victoria de Argentino en la ruta en la temporada 2018/2019.

Hoy

21 Ferro vs Libertad

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Mañana

20 Obras vs Hispano

21 Regatas vs Boca

Sábado 26

20 San Martín vs Olímpico

21 Instituto vs Argentino

21 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Weber Bahía

Domingo 27

20 Peñarol vs Hispano

Lunes 28

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa



Martes 29

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Viernes 01/02

20 Obras vs Quilmes

21 Instituto vs Quimsa



Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes

21 Weber Bahía vs Comunicaciones

Le resta en enero

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol.