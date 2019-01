Ciclista Juninense visita esta noche Chivilcoy para jugar con Racing Club en cancha de Colón

Ciclista Juninense tiene una visita riesgosa esta noche a Chivilcoy, ya que enfrenta desde las 21.30 a Racing en cancha de Colón.

El Verdirrojo viene de tres triunfos seguidos (justamente ante Racing, Parque Sur y La Unión) y querrá seguir con esta magnífica racha, pero enfrente tendrá un equipo durísimo que juega bien, cuenta con buenos jugadores y un cuerpo técnico capacitado. Dirigen el santafesino Maximiliano Piedrabuena, el bahiense Emmanuel Sánchez y el capitalino Franco Buscaglia.

La serie a favor de Ciclista

Por ahora, ambos equipos se respetaron la localía. En los dos encuentros -en Junín- fueron victorias verdirrojas, mientras que la última vez en Chivilcoy el triunfo le correspondió a Racing, el elenco que dirige Diego D´Ambrosio. Los de Costa intentarán cortar esta racha, aunque suene difícil.

Cambios en Racing

El equipo chivilcoyano ya encontró reemplazante para el lesionado Santiago Barrales. Se trata del ala pivot Diego Pena García, que se incorporó al plantel la semana pasada. Sin dudas que esta modificación alargará el plantel bueno que tiene el elenco de la vecina localidad.

Hoy

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma



Mañana

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

21.30 Petrolero vs La Unión



Jueves 24

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)



Viernes 25

21 Platense vs Rocamora

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

22 Centro Español vs La Unión



Sábado 26

20 Sp América vs Echagüe

21 Oberá Tc vs Villa San Martín

21.30 Del Progreso vs La Unión



Domingo 27

20 Ameghino vs Deportivo Norte

20 Unión (Sf) vs Lactear Tf

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Rocamora vs Ciclista

22 Salta Basket vs Central (Ceres)



Lunes 28

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Platense

21.30 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres).