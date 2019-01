Adrián Capelli: "Tenemos una amargura muy grande"

Luego de la derrota ante Ferro Carril Oeste en su casa, el entrenador juninense Adrián Capelli dialogó con la prensa y se mostró muy amargado por este presente del Negro bandeño. Hizo enfoque en que es un "problema mental" y no hay mucho tiempo de trabajo. Basabe manifestó que "si tenemos bajo porcentajes en triples, nos van a defender mucha zona".

El entrenador juninense dio la cara en la zona mixta y dijo lo siguiente:

- ¿Qué análisis haces del partido con Ferro?

- Por el momento puedo decir que tenemos una amargura muy grande por no haber podido conseguir el triunfo, que era lo que buscábamos.

- Se nota poca fluidez en el circuito de pases y en consecuencia problemas para tomar buenos tiros.

- Considero que lo nuestro pasa más por la cabeza que por otra cosa, es mental. No tengo la menor duda que podemos mejorar el circuito de pases, por momento los porcentajes de los tiros a distancia no son los mejores, como pasó en la gira, pero bueno yo digo que son rachas, ojalá que la podamos cortar rápido, son momentos que tenemos que ponernos fuertes. Esta es una cuestión más de vernos que de trabajar porque no hay tiempo. Ojalá que nos podamos reacomodar y ponernos duros que queremos todos para salir adelante.

- ¿Cómo te imaginás el juego con Estudiantes de Concordia?

- Sinceramente no pensé demasiado, hoy me preocupa más mi equipo que el rival, estoy enfocado en hacerles llegar a los jugadores el mensaje que tenemos que fortalecernos nosotros y sobre todo en nuestra casa. Este con Ferro es un partido que duele, ahora trataremos de descansar y mañana ya pensar en lo que viene.

Por su parte, Emiliano Basabe también habló y realizó una autocrítica.

- ¿Cuáles son las primeras sensaciones luego de la derrota con Ferro?

- Las sensaciones son malas, creo que no hicimos un buen juego ofensivamente. Si bien en defensa me parece que estuvimos a la altura, fallamos en ataque, no estuvimos finos, tuvimos bajos porcentajes y nos pasamos muy poco la pelota. Creo que estas fueron las claves de la derrota.

- En los juegos en Córdoba se evidenciaron los mismos inconvenientes.

- Así es, nos pasamos poco la pelota y tomamos muchos tiros incómodos. Ocurre que cuando se viene la reacción del rival queremos resolver individualmente y se nos complica, tenemos que hacer lo que sabemos porque podemos hacerlo bien.

- Las dificultades para atacar la zona parece ser una constante por ahora.

- Cuando tengamos bajos porcentajes de tres puntos nos van a defender mucha zona y se van a cerrar como ocurrió con Ferro, pero bueno para eso hay que defender y correr de contragolpe. Está claro que cuando no atacamos bien, no defendemos con la misma energía y nos hacen diferencia.