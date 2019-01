Los Indios le ganó a Sportsman en un amistoso

Los Indios confrontó amistosamente con Sportsman de Villa Cañás, como preparación para la reanudación del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Se impuso por 88 a 59. En el quinteto visitante juegan los juninenses Diego Lorio y Ammiel Márquez.



Incorporaciones

Los Indios sumó al pivot José Ciarrochi (9 goles y 4 rebotes) y repatrió al base Juan Bautista Basso (1 doble, 1 triple) y al escolta Agustín Lombardi (8 goles y 7 rebotes).





Últimos resultados

Los Indios (Junín) 70 vs Independiente (Zárate) 67.

Platense (La Plata) 64 vs Independiente (Tandil) 73.



3º Fecha 25-01-19

Independiente (Zárate) vs Independiente (Tandil).

Los Indios (Junín) vs Platense (La Plata).

4º Fecha

1° Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zárate).

Los Indios (Junín) vs Independiente (Tandil).





5º Fecha

2° Rev. 08-02-19

Independiente (Zárate) vs Los Indios (Junín).

Independiente (Tandil) vs Platense (La Plata).



6º Fecha

3° Rev. 15-02-19

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).