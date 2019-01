Ciclista visita a La Unión de Colón

Ciclista Juninense visita esta noche a La Unión de Colón, Entre Ríos. Juegan desde las 21.30 con arbitraje del mendocino Pablo Leyton, el chubutense José Luis Lugli y el entrerriano Lucas Moreno.

Ambos equipos están necesitados de una victoria. La Unión para no perderle pisada a los punteros y Ciclista para meterse definitivamente en la conversación.

Hoy

21 hs. Deportivo Viedma vs Atenas

21.30, San Isidro vs Unión (Sf)

21.30, La Unión vs Ciclista

22, Independiente (Sde) vs Sp América

22, Salta Basket vs Barrio Parque

22, Centro Español vs Del Progreso

Mañana

21.30, LactearTf vs Echagüe

Sábado 19

21, Hindú Club vs Villa San Martín

21, Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21, Rivadavia (Mza) vs Petrolero

22, Salta Basket vs Sp América

Domingo 20

20, Deportivo Norte vs San Isidro

21, Central (Ceres) vs Ameghino

21.30, Del Progreso vs Centro Español

21.30, La Unión vs Deportivo Viedma

Lunes 21

21 hs., Platense vs Atenas

21.30, LactearTf vs Ameghino

21.30, Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Parque Sur.