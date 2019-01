James Harden anotó la friolera de 57 goles para los Houston Rockets

James Harden anotó 57 puntos y nueve rebotes en un nuevo éxito de Houston Rockets sobre Memphis Grizzlies. Además, Tony Parker fue bien recibido por la fanaticada de San Antonio Spurs con su nuevo equipo, Charlotte Hornets, quien se llevó la victoria. Además, los Jazz se metieron dentro de los ocho del Oeste y sacó de clasificación a los Lakers.

Houston Rockets derrotó 112 a 94 en el Toyota Center a Memphis Grizzlies y logró reacomodarse en la tabla en la cuarta posición tras ganar siete de sus últimos diez compromisos.

James Harden demostró porque quiere revalidar su título de MVP tras anotar más de la mitad de los puntos de su equipo al firmar la planilla con 57 puntos (17-33 en TC) y nueve rebotes. El Barba ya lleva una racha de 17 encuentros seguidos anotando más de 30 puntos. El escolta se las arregló pese a la primera ausencia de Clint Capela, ausente aproximadamente por 4 o 6 semanas. Danuel House (15) y Gerald Green (14) fueron sus laderos. Los 14 puntos de Garrett Temple y Mike Conley no fueron retribuidos con un triunfo en el elenco de Tennessee.

El regreso del último nombre de la dinastía Spurs que tanto lideró la NBA. Tony Parker, con el uniforme de Charlotte Hornets, volvió a pisar el AT&T Center donde recibió una ola de agradecimiento por parte de los hinchas texanos presentes.

Yendo al partido, los Hornets vencieron 108 a 93 a los Spurs con 33 puntos, cinco asistencias y cuatro recobres de Kemba Walker. Jeremy Lamb colaboró con 19 unidades, mientras que Parker llegó a ocho tantos. Del lado de los Spurs, LaMarcus Aldridge registró un nuevo doble-doble gracias a los 28 puntos y 10 rebotes. También vale destacar la tarea del armador Derrick White con 18 unidades y siete pases-gol.

En el Vivint Smart Home Arena, Utah Jazz y todo el público presente vivió un partido diferente. Derrotó 100 a 94 a Detroit Pistons y como recompensa subió a la octava colocación del Oeste, dejando afuera nada más y nada menos que a Los Lakers de LeBron James.

Nuevamente sus dos jugadores más importantes fueron Donovan Mitchell con 28 puntos y cinco rebotes y el pívot Rudy Gobert con 18 tantos y 25 tableros. Kyle Korver también se subió al podio con 19 unidades y cinco triples anotados. Blake Griffin comandó con 19 tantos a los Pistons.

Brooklyn Nets consiguió arribar a la quinta victoria consecutiva en el Barclays Center tras vencer 109 a 102 a Boston Celtics, quien increíblemente está sufriendo una nueva merma en el rendimiento. D’Angelo Russell se destacó con 34 puntos, siete asistencias y cinco rebotes en los neoyorquinos, seguido de las 19 unidades de Rodions Kurucs. Jayson Tatum apareció con 34 tantos ante la ausencia de Kyrie Irving.

Sacramento Kings también está en racha con tres triunfos al hilo y ya igualó a los Lakers y está a la expectativa de meterse nuevamente entre los ocho del Oeste. Se cargó en el Golden 1 Center a Portland Trail Blazers, quinto de la conferencia, por 115 a 107 con 19 puntos y siete recobres de Buddy Hield, 18 tantos de Bogdan Bogdanovic y 16 tantos y nueve pases-gol de De’Aaron Fox. Por el costado perdedor, Damian Lillard figuró con 35 puntos.

New Orleans Pelicans todavía da señales de vida. Ganó con lo justo 121 a 117 en el Staples Center frente a Los Angeles Clippers, sexto del Oeste, y se acerca a los últimos puestos de clasificación de la conferencia. Anthony Davis, jugador franquicia de los Pelicans, fue el gran estandarte con 46 puntos, 16 rebotes, cuatro asistencias y tres robos. El ex Lakers Julius Randle con 27 tantos, seis tableros y cinco pases-gol tampoco desentonó. En los dueños de casa Montrezl Harrell terminó con 26 puntos y 11 rebotes.