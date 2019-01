Derrota de Argentino de Junin ante Obras Sanitarias

Argentino perdió un partido que hasta el tercer cuarto era ganable. Pero se le desmadró en los diez minutos finales con el arrastre de viejos "fantasmas" del año pasado.

Arrancó mal Argentino. Nueve a cero abajo. Anderson, Dixon y Barral indetenibles para una timorata defensa juninense.

Con mucho sacrificio Argentino acomodó el partido 16-14 de la mano de Woodson, Mariani y García. Pero todo el esfuerzo lo arrojó por la borda mirando tirar a sus rivales en dos defensas consecutivas.

Otra vez a remar de atrás, pero más complicado. Dixon, Zurbriggen y Locket completaron los 23 tantos locales contra 17 de Argentino que se durmió en el cierre.

Estupenda solidaridad de Argentino en defensa en el arranque del segundo cuarto. Por eso recuperó pelotas y corrió. En tres minutos pasó a ganar 27 a 25. Gran trabajo de Wiggins y un triplazo de Wright tras una asistencia de Slider -luego de un robo- mandaron arriba al Turco.



Algunos atropellos ofensivos -con lo que cuesta recuperar la bola- le volvieron a dar la derecha a Obras que -gracias mediante- se volvió a acomodar en el partido. Esto hizo gastar un tiempo muerto a Maffei que, con el partido controlado, no era necesario.

Para colmo de males, cuando Obras erró a mansalva, Argentino no la metió ni con la mano.

Y un horror en la defensa de la última bola lo dejó abajo 39-34 cuando lo normal -como estaba planteado el cierre- eran solamente dos puntos de diferencia.

El tercer cuarto fue un enchastre. Más allá de esto, Argentino acertó un par de bolas más que el dueño de casa y por eso ganó 24-14 (58-53) al cierre del mismo.

Apenas comenzó el último cuarto Obras empató el juego en 60.

Se terminó el partido para Argentino. La incapacidad para mantener los cinco puntos de diferencia y algún esporádico proteccionismo arbitral para Obras Sanitarias hicieron inviable trasladar un resultado positivo a Junín. Además Argentino contribuyó mucho a la derrota con tres extranjeros en la cancha que no levantaron la mano ni para frenar el colectivo en la Avenida del Libertador (recibió 37 goles en 10 minutos, un disparate).

Mañana Argentino visita a San Lorenzo de Almagro.

Anoche

Obras 90 vs Argentino 81

Atenas (Cba) 77 vs Olímpico 61

Hispano 78 vs San Lorenzo 103

Hoy

21 Ferro vs Boca

22 Instituto vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Miércoles 16

21 San Lorenzo vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs Regatas



Jueves 17

21 Quilmes vs Peñarol

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Enero para el Turco

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol