Ciclista reanuda esta noche ante Parque Sur

Ciclista Juninense reanuda su actividad esta noche, desde las 21, cuando enfrente a Parque Sur en el Coliseo del Boulevard. El Verdirrojo buscará hacerse fuerte ante un equipo que tiene un muy buen nivel y realizó cambios en su plantel.

En el último encuentro de 2018, recordamos, los dirigidos por Leonardo Costa superaron 71-67 a Racing de Chivilcoy y se fueron tranquilos a las fiestas. Dirigen Raúl Lorenzo, Cristian Alfaro y Franco Buscaglia.

Parque Sur, con novedades

El equipo que dirige René Richard tiene un muy buen plantel y además lo potenció en este receso. Volvió a jugar Pablo Alderete tras su larga inactividad por la lesión en el hombro; y regresó en buen nivel (19 puntos y 10 rebotes en el clásico). Además, otro que volvió fue Gastón Sieiro y su reemplazante Jerónimo Barón rindió tanto que también se quedará en el plantel. El que sufrió el corte fue el juninense Juan Ávila.

Viene invicto

Parque Sur disputó dos encuentros en la segunda fase y ganó ambos por lo que ahora tiene 13,5 puntos en la tabla posicional. Superó a Petrolero y en el último encuentro antes del receso le ganó el clásico a Rocamora.

La última vez triunfó Ciclista

El Verdirrojo fue muy superior el último partido disputado en Junín entre estos dos equipos y ganó 85-64. Anteriormente, en Concepción, había sido victoria de Parque Sur. Son dos equipos muy parejos y ahora con el plantel completo, Ciclista deberá trabajar mucho para doblegarlo.

Hoy

20 Unión (Sf) vs Oberá Tc (José Luis Lugli-IvanAndereggen-

Raúl Sánchez)

21 Hindú Club vs LactearTf (Alejandro Costa-Julio Dinamarca-

Héctor Wasinger)

21 Ciclista vs Parque Sur (Cristian Alfaro-Franco Buscaglia-

Raúl Lorenzo)

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata) (Maximiliano Piedrabuena-Edgardo Corradini-Nicolás Danna)

21.30 Petrolero vs Platense (Mariano Slusar-Gabriel Velasco-

Leonardo Barotto)

22 Centro Español vs Rocamora (Rodrigo Reyes Borras-Mauro Reyes-Enrique Cáceres).

Mañana

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

Martes 15

21 Echagüe vs Oberá Tc

21.30 Petrolero vs Rocamora

21.30 Racing (Ch) vs Parque Sur

Miércoles 16

21.30 Central (Ceres) vs Sp. América

Jueves 17

21 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 La Unión vs Ciclista

22 Independiente (SdE) vs Sp América

22 Salta Basket vs Barrio Parque

22 Centro Español vs Del Progreso.