Popovich, al podio de los más ganadores

Con la gran victoria de sus Spurs el técnico se convirtió en el tercer máximo ganador en la historia de la NBA luego de superar a Jerry Sloan. Solo Don Nelson y Lenny Wilkens lo superan.

Fue una noche de festejos la de ayer en San Antonio. Los Spurs jugaron un gran partido para superar a Oklahoma City Thunder, una de las figuritas difíciles del Oeste, por 154 a 147 en doble tiempo suplementario y mantenerse en el nutrido pelotón que pelea por los mejores puestos de playoff, achicando la brecha a tres juegos de distancia con respeto a OKC (tercero en la tabla).

Pero la victoria también marcó en negrita otro hito para la familia Spur, y aunque seguramente hoy trate de dejarse minimizado en el escritorio, quedará registrado para siempre. Fue el triunfo número 1.222 en la carrera de Gregg Popovich, quien se metió en el podio de los entrenadores más ganadores de la historia de la NBA; Superó a Jerry Sloan, legendario coach del Utah Jazz, y ahora solo tiene por delante a Don Nelson (1.335) y Lenny Wilkens (1.332).

San Antonio marcha sexto en la conferencia Oeste con un récord de 25 victorias y 18 derrotas, a cuatro juegos y medio de los Denver Nuggets. Popovich irá en busca de clasificar a los Spurs a los playoff por vigesimoprimera temporada consecutiva. La leyenda continúa.

Russell Westbrook, cerca en asistencias

San Antonio y Oklahoma City ofrecieron un gran espectáculo anoche en el AT&T Center, un duelo basquetbolístico que contó con todas las atracciones que un hincha de puede pedir.

Una de ellas fue la descollante actuación de Russell Westbrook, quien pese a la derrota de su equipo mostró un nivel brillante que ayudó al Thunder a remontar el partido estando lejos en el marcador, como así también a mantenerse durante dos prórrogas.

Westbrook cerró su planilla con un triple doble como consecuencia de 24 puntos, 13 rebotes y nada menos que 24 asistencias, marca que lo dejó realmente cerca de quebrar un récord que se ha mantenido en la NBA durante casi tres décadas.

La mayor cantidad de pases gol en un encuentro de la NBA pertenece a Scott Skiles, cuando jugando para Orlando Magic repartió la impresionante suma de 30, el 30 de diciembre de 1990 en el marco de un partido en el que el equipo del Reino Mágico derrotó a los Nuggets 155 a 116.

No solamente nadie pudo hasta el momento con la marca de Skiles, sino que muy pocos estuvieron siquiera cera de batirla. Rajon Rondo es el único jugador en los último 20 años que casi logra la hazaña luego de dar 25 asistencias (en 30 a minutos) en diciembre de 2017, jugando para New Orleans en un triunfo frente a los Brooklyn Nets.

Para encontrar una cifra semejante hay que remontarse a 1996, cuando Jason Kidd alcanzó también las 25 asistencias. Anoche el récord estuvo en jaque, pero todavía permanece inquebrantable.

Spurs se llevó la maratón del jueves

El equipo texano, liderado por LaMarcus Aldridge con 56 puntos, ganó como local 154 a 147 en doble tiempo suplementario ante Oklahoma City Thunder. Además, hubo jornada perfecta para los locales con el triunfo del líder Nuggets sobre Clippers, del Heat sorprendiendo a Celtics y de Kings ganando con facilidad ante Pistons.

¡Vaya partido se vivió en el AT&T Center! San Antonio Spurs se recuperó rápidamente de la caída ante Memphis Grizzlies tras vencer en un partido muy complicado en dos tiempos suplementarios a Oklahoma City Thunder 154 a 147. El partido, pese al goleo, contó con una muy buena defensa de ambas franquicias.

Además, fue la noche de récords personales para Gregg Popovich (tercer entrenador con más éxitos), Russell Westbrook (nuevo récord en asistencias), LaMarcus Aldridge (nuevo récord en puntos) y Jerami Grant y Derrick White con la misma suerte que el ex Blazers.

En el tiempo regular, los Spurs tenían el partido en el bolsillo, pero en el último cuarto sufrieron algunas desatenciones en defensa que ante Westbrook y compañía no podes tener. Con un parcial 37-25, los dos elencos se fueron al primer tiempo extra empatados en 130 a falta de 5 segundos tras conectar un alley-oop el base visitante con Grant.

En los cinco minutos adicionados, Popovich apostó por el poderío ofensivo de Aldridge, quien respondió con seis puntos en este tramo, aunque el Thunder volvió a igualar en 141 las acciones a falta de 30 segundos con un rebote ofensivo de Russell, posterior penetración y asistencia al neozelandés Steven Adams.

En la segunda prórroga, San Antonio tuvo mayor paciencia y nafta para terminar el juego a su favor. Aparecieron las penetraciones, algunos tiros anotados por DeMar De Rozan (16 puntos y 11 pases-gol en la noche) y por Derrick White y el equipo moldeó con un parcial 13-6 el resultado final 154 a 147.

LaMarcus Aldridge rompió su propio récord de anotación con 56 puntos en total con una planilla de 20-33 en tiros de campo, además de nueve rebotes. El ex pívot de Portland fue clave durante todo el encuentro, donde estuvo indetenible en su faceta ofensiva. Derrick White con 23 tantos y Marco Belinelli con otra sólida actuación desde el banquillo (19 unidades con 5-5 en triples) también fueron importantes. Hay que destacar el 84% del equipo lanzado de tres puntos (16-19 en tiros desde ese lugar)

Oklahoma, en cambio, contó con una noche muy especial para Russell Westbrook, quien además de conseguir otro triple-doble, batió su récord en asistencias. El armador acabó con 24 puntos, 24 pases-gol y 13 recobres. Paul George fue el artillero con 30 puntos y ocho tableors, Jerami Grant acabó con 25 tantos y 12 rebotes y Terrance Ferguson con 21 más gracias a siete tiros de larga distancia.

Denver Nuggets superó la prueba en su casa ante Los Angeles Clippers, derrotándolo 121 a 100 para mantener el liderazgo del Oeste. Un partido donde, salvo el segundo parcial, tuvo un control monopólico por parte de Denver.