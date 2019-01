Ciclista recibe mañana a Parque Sur

Ciclista Juninense reanuda mañana su participación en La Liga Argentina, en oportunidad de recibir la visita de Parque Sur de Concepción del Uruguay.

El Verdirrojo buscará seguir sumando para prenderse en el lote de los de arriba de la tabla posicional.

Dirigen desde las 21 los capitalinos Raúl Lorenzo y Franco Buscaglia, con el rosarino Cristian Alfaro. Como Comisionado Técnico actuará el pampeano Mario Donda.



Hoy

20 Ameghino vs Barrio Parque (Ariel Rosas-Gustavo D´Anna - Andres Barbarini)

21 Independiente (Sde) vs Salta Basket (José Luis Lugli-Sebastián Vasallo-Carlos Carrillo)

21 Estudiantes (Ola) vs Atenas (Cristian Alfaro-Florencia Benzer- Mario Aluz)

21 Rivadavia (Mza) vs Racing (Ch) (Maximiliano Moral-Danilo Molina-Rodrigo Oliver)

21.30 Del Progreso vs Rocamora (Pablo Leyton-Emanuel Sánchez-Nicolás Larrasolo)





Mañana

20 Unión (Sf) vs Oberá Tc (Jose Luis Lugli-Ivan Andereggen-

Raúl Sánchez)

21 Hindú Club vs Lactear Tf (Alejandro Costa-Julio Dinamarca - Héctor Wasinger)

21 Ciclista vs Parque Sur (Cristian Alfaro-Franco Buscaglia-

Raúl Lorenzo)

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata) (Maximiliano Piedrabuena-Edgardo Corradini-Nicolás Danna)

21.30 Petrolero vs Platense (Mariano Slusar-Gabriel Velasco- Leonardo Barotto)

22 Centro Español vs Rocamora (Rodrigo Reyes Borras-Mauro Reyes-Enrique Cáceres).

Lunes 14

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

Martes 15

21 Echagüe vs Oberá Tc

21.30 Petrolero vs Rocamora

21.30 Racing (Ch) vs Parque Sur.