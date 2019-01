Ariel Zago será baja por 45 días

El ala pívot de Libertad de Sunchales, Ariel Zago, fue atendido en una Clínica de Mar del Plata luego del duelo con Quilmes, y se constató que se fracturó un dedo.

Malas noticias para el entrenador Sebastián Saborido: Ernesto Zago sufrió la fractura oblicua sin desplazamiento de la primera falange del dedo anular de su mano derecha y estará, por lo menos, un mes y medio sin jugar para Libertad. Antes del partido con Quilmes, ya se había dañado la mano izquierda, rompiéndose el tendón del dedo anular.

De esta manera, el conjunto santafesino podría afrontar con varias bajas el encuentro ante Peñarol del día viernes. A Zago, se le pueden sumar dos jugadores más. El capitán del equipo, Marcos Saglietti, que por una lumbalgia no está confirmado que pueda ser de la partida; y Augusto Alonso, que debido a un golpe en la cabeza, no jugó el segundo tiempo ante Quilmes, y será evaluado en el entrenamiento.

Santos en Olímpico

El pívot dominicano de 2.03 mts., y 24 años, Luis Santos se convirtió en nuevo jugador de Olímpico para lo que resta de la Liga Nacional. Ocupará el lugar dejado por el cesanteado Caio Torres al final del Súper 20.

Luis Santos nació el 6 de diciembre de 1994 en Imbert, provincia de Puerto Plata, en República Dominicana, hasta mudarse a Estados Unidos durante la segunda temporada del colegio secundario en Saint Louis Raymond, Nueva York.

Reglamentaciones internas le impidieron formar parte de la plantilla de la Universidad de St. Louis “Billikens” en la NCAA en la temporada pasada.

Anteriormente, en la 2016 /2017, jugó 30 partidos para South Florida con un promedio de 6.3 puntos y 4.1 rebotes en 17 minutos en cancha.

En el ciclo 2015/2016, también en los “Bulls” de Florida, completó 15 juegos anotando 1.1 puntos (17 en total) y 2.2 rebotes en 7 minutos por noche.

La llegada de Luis Santos está prevista para hoy viernes 11 de enero por la tarde y será parte del roster que viajará a la provincia de Córdoba para los juegos del 13 y 15 ante Atenas e Instituto, respectivamente.





Valdez en Bahía

Bahía Basket se quedó con los servicios del dominicano Jaison Valdez. El escolta de 1m88 y 23 años llegará a la ciudad el venidero domingo. Será parte del roster para los siguientes compromisos como local. Se agrega a Ferguson y Luzcando como nuevas fichas extranjeras.

Valdez, quien pertenecía a los Huracanes del Atlántico, fue cedido a Soles de Santo Domingo Este, club donde disputó su última temporada de la Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana (LNB), promediando 13,2 puntos, 4,6 rebotes y 3,6 asistencias, en 32.6 minutos por aparición.

Además, viene de disputar la última temporada en Soles de Santo Domingo Este en Además, el escolta fue parte de la selección nacional de República Dominicana en la quinta ventana clasificatoria al Mundial de China 2019, cuando su país enfrentó a Brasil y Chile, ambos encuentros como visitantes.

De esta manera, Jaison Valdez se suma a los arribos de Eric Ferguson y Eugenio Luzcando para la temporada 2018/19 de Liga Nacional de Básquetbol.

Hoy

21 Peñarol vs Libertad

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Martín

Mañana

21 Obras vs Estudiantes (C)

21.30 Comunicaciones vs Quimsa