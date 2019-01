Argentino superó a La Unión de Formosa por 90 a 84

Argentino tenía que ganar y ganó. Fue un partido que se le presentó complicado de movida porque La Unión manejó los sistemas que entrenó durante la semana, a la perfección.

Entonces se disparó en el marcador, favorecido por una gran tarea de Ignacio Alessio –hasta dejó la impresión de que nunca jugó en Argentino porque nadie lo defendió- que hizo estragos desde la zona pintada y un Johanthan Flowers impecable, amén de la tarea a destajo de Jonatan Maldonado. Fue suficiente para ganar 22-17.

Y profundizó La Unión la crisis de Argentino cuando el Turco siguió sin defender a los tres jugadores antes mencionados, quienes fueron los máximos anotadores visitantes logrando un primer tiempo ganador de 45-37.

Para colmo de males Argentino saltó a la cancha en el segundo tiempo con tres extranjeros y se hundió –literal- en el marcador.

Hasta que algunos cambios, casi al límite de la demencia, le cambiaron despacito la cara al equipo y comenzó un repunte progresivo que al cierre del tercer cuarto lo volvió a poner en partido.

Gran pasaje de Leron Black (1 triple, 3 dobles), García,

Woodson y Wiggins para un tablero 63-69.

Y tras cartón en el último cuarto Argentino se encuentra con Alessio durmiendo en el banco visitante. Y se terminó de recuperar con los tiros de afuera de Nik Wiggins, Leron Black y una sobresaliente tarea de Guido Mariani.

A falta de 3´ Gastón García con 2+1 mandó por primera vez arriba a Argentino 81 a 80, condición ganadora que no iba a abandonar más hasta la chicharra final.

Y encima Picatto sacó a Jonatan Maldonado para cerrar con Coron Williams. Chau partido. La Unión se sumió en una confusión ofensiva total permitiendo que Argentino terminara ganando el partido sin sobresaltos.

La mesura del banco de Argentino para el cierre del juego fue impecable, más allá de los gruesos errores que cometió durante el desarrollo del juego.

Argentino visitará el próximo lunes a Obras Sanitarias de la Nación.

Anoche

Argentino 90 vs La Unión Fsa 84

Boca 76 vs San Martín 82

Quilmes 64 vs Libertad 66

Hoy

21 San Lorenzo vs Estudiantes (C)

21 Ferro vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Instituto

21.30 Regatas vs Quimsa

Enero para el Turco

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol.