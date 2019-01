Argentino arranca el 2019 ante La Unión

Argentino comienza el 2019 ante La Unión de Formosa en el Fortín de Las Morochas. El Turco no debe dejar más puntos en el camino ya que posee un récord de 0-4 y se encuentra último en la tabla posicional. Aún esta situación no es para alarmarse (Atenas tiene idénticos partidos jugados y perdidos), pero sí el plantel deberá tener conciencia de la importancia de los juegos como local.

Dirigen desde las 21 el santafesino Leandro Lezcano, el cordobés Oscar Martinetto y el entrerriano Javier Mendoza.





Un rival complicado

El rival de esta noche será La Unión de Formosa, un equipo bien armado dirigido por Gabriel Picatto. Tiene récord positivo, ya que disputó 5 partidos y ganó 3. Lo positivo para el Turco es que viene de jugar muy mal ante Boca y cayó como local 93-83. Tiene un plantel con jugadores de renombre como el ex Ciclista Jonatan Maldonado, el ex Argentino Ignacio Alessio (seguramente bien recibido), Alexis Elsener y Jonathan Flowers, entre otros.

La vuelta de "Juanchi", y dos foráneos más

El equipo de Maffei tiene tres jugadores nuevos para esta temporada. Consiguió el regreso de Juan Cangelosi, quien se desvinculó de Libertad de Sunchales. Además, contrató dos extranjeros nuevos: Se trata del base Donte Karon Wright y del pívot Dominic Woodson. También serán 3 las bajas: Agustín Ambrosino, Raheem Bowman y Raheem Singleton.

Hoy

21 Argentino vs La Unión Fsa

21 Boca vs San Martín

21 Quilmes vs Libertad

Mañana

21 San Lorenzo vs Estudiantes (C)

21 Ferro vs Atenas (Cba)

21 Hispano vs Instituto

21.30 Regatas vs Quimsa

Le resta al Turco

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo

05/04 Weber vs Argentino

07/04 Quilmes vs Argentino

09/04 Peñarol vs Argentino

15/04 Argentino vs Obras

22/04 Argentino vs Atenas

29/04 Ferro vs Argentino

02/05 Argentino vs Estudiantes

05/05 Argentino vs Quimsa

12/05 Argentino vs Weber.