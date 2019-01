Capelli: “La salida de Stanic fue consensuada conmigo”

El entrenador de Olímpico atendió a la prensa luego del gran triunfo ante Peñarol de Mar del Plata. El juninense se refirió al funcionamiento del equipo, la incorporación de Juan Pablo Figueroa y la salida de Maximiliano Stanic, que generó una pila de comentarios.

Al hacer referencia al partido en sí, Adrián Capelli expresó: “Tuvimos un arranque no esperando, complicado, esto suele pasar luego de un receso de tantos días sin jugar, pero por suerte sobre el final del primer cuarto nos pudimos acomodar y ya en el segundo cuarto empezar a manejar el partido. No fue fácil, Peñarol es un equipo que tuvo un porcentaje altísimo de 3 puntos, sobre todo su extranjero (Todd Brown), que nos impedía cerrar el partido, por suerte en el tercer cuarto sacamos una buena diferencia y a pesar de algunos intentos de ellos llegamos a manejar el partido y ganarlo. Era una linda prueba de fuego y salimos adelante”.

Consultado por las claves de la mejora de Olímpico, para torcer el rumbo del partido y pasar a comandarlo, el adiestrador manifestó que “se entendió el mensaje de jugar un poco más largo, utilizando el pase extra sin forzar situaciones. Muchas veces se comete del error de tratar de achicar la brecha con tiros de 3 puntos lo antes posible, sobre todo en tu cancha y este es un deporte que requiere paciencia y los jugadores la tuvieron para reacomodarse y quedarse con el partido”.

En relación con el debut de Juan Pablo Figueroa, Capelli se mostró conforme: “Fue bueno, hay que tener en cuenta que hace muy poquito que está con el plantel, viene de una inactividad que sabemos lo que representa en todo jugador de básquet. Yo lo conocía de haberlo enfrentado, no tengo dudas de que con el paso del tiempo, cuando se meta más en el equipo y conozca más los sistemas, estará mucho mejor. La llegada de un grande también nos va a permitir acomodarnos”.

Finalmente, el entrenador Adrián Capelli habló de la salida de Maximiliano Stanic: “Las medidas de público conocimiento fueron consensuadas conmigo en su momento. Siempre digo que somos todos profesionales y trabajamos para una institución, y que más allá de lo deportivo le debemos un respeto. Se ha tomado esa decisión y tendremos que reacomodarnos los antes posible para enfrentar esta liga que sabemos lo competitiva que es”.