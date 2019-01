Obras venció sin problemas a Regatas Corrientes

Obras Basket reanudó con un claro triunfo la edición 2018/19 de la Liga Nacional de baloncesto, al imponerse como local por 84 a 66 a Regatas Corrientes.

El debutante Jonathan Holton fue el jugador desequilibrante en el segundo cuarto, lo que le permitió a Obras Basket escaparse en el marcador en ese segmento y trabajar esa ventaja durante la segunda parte. El extranjero marcó 12 puntos en el período dos y finalizó el encuentro con un total de 18 unidades.

Dentro de un primer cuarto desprolijo, enredado por momentos y poco claro para ambos equipos, Obras fue el que logró tomar la primera diferencia en el juego. De la mano de Anderson y Barbotti, el dueño de casa se escapó en los primeros segundos 4-0, pero Regatas pudo recuperarse de ese inicio, con una buena tarea en ofensiva de Juan Arengo, que con un triple y falta (jugada que completó), puso por primera vez al frente a los dirigidos por Lucas Victoriano por 4-6 a falta de 7 minutos 23 segundos por jugar en ese primer segmento.

Pedro Barral era quien manejaba la ofensiva del dueño de casa por ese entonces y con un triple dejó otra vez al mando en los números a su equipo 7-6. Sin embargo, la rotación de los bancos, le dio algo más de resultado en esos instantes a la visita, que con un parcial de 0-7 en poco más de tres minutos, escapó en el marcador, con buenos pasajes de Gallizzi, hasta cerrar los primeros diez minutos ganando 13-17.

En el segundo cuarto, si bien el arranque fue otra vez complicado para ambos, Obras cambió totalmente la cara. Los lanzamientos externos fueron una vía confiable para esa remontada y para lograr escaparse en los números otra vez (cuatro marcados en ese segmento).

Holton tuvo su “terrible” aparición en el partido (12 puntos en el segundo cuarto) y junto con la buena conducción de Barral y la ayuda ofensiva de Dixon, Obras logró despegarse otra vez y tomar la máxima de ocho (36-28 a falta de 1min14seg).

El juego mostró otra vez una pequeña oportunidad de levantada de la visita, pero no lograba jugar bien ni imponer su juego, como sí había ocurrido en el primer cuarto, al menos desde lo numérico. Los errores y pérdidas del equipo correntino (12 en la primera mitad) llevaron a Regatas al descanso largo con dudas y enojo por parte de su entrenador.

Uno de los triples mencionados de Holton sirvió para cerrarle la ventana al primer tiempo. El marcador dejaba ver una brecha de once puntos, 41 a 30, para iniciar la segunda parte de un partido que mostraba un buen momento del equipo “rockero” en su casa.

A la vuelta del receso más largo del juego, Obras logró mantener esa brecha de once. Aun cuando Regatas logró un parcial de 0-7 en los primeros instantes de ese segmento (dobles de Ramírez Barrios y Smith y un triple de Quinteros), los de Victoriano no encontraban una vía confiable de conversiones.

Esto fue aprovechado por el equipo anfitrión (eso y las 20 pérdidas de su rival en 30 minutos de juego) para volver a escaparse, tomar una ventaja de 12 (56-44 tras doble de Anderson con 3min05seg por jugar). Obras manejó esa ventaja, igualó el cuarto en 20 y selló el marcador de cara al último acto 61 a 50.

En los últimos diez minutos, Obras Basket le dio rienda suelta a su momento y no tuvo más que dedicarse a escaparse en el tanteador. Regatas seguía sin encontrar un juego colectivo que le diera resultados, sólo esperaba algunas rachas como ocurrió en los períodos anteriores.

Además, la muy baja efectividad de tres puntos de los correntinos (4/23-17 por ciento), terminó siendo uno de los puntos que le permitieron a los locales quedarse con un categórico triunfo 84-66.

Así, los dirigidos por Gregorio Martínez encaminaron el juego a un cierre con más aire y sin demasiados sobresaltos. Holton fue el más destacado, aún marcador sólo cuatro puntos en la segunda mitad, pero lo hecho en el segundo cuarto, lo llevó a ser determinante para el desenlace del primer partido para ambos conjuntos en 2019.

Cómo sigue

La Liga Nacional de Básquetbol 2018/19 sigue hoy, con estos encuentros previstos:

A las 20 horas, Ferro vs. Instituto de Córdoba.

Desde la hora 21, Hispano vs. Regatas Corrientes y Libertad de Sunchales vs. Comunicaciones.

A las 21.30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Weber Bahía Basket.

Mañana lunes, desde las 22: San Lorenzo de Almagro vs. San Martín de Corrientes y Olímpico de la Banda (Santiago del Estero) ante Peñarol de Mar del Plata.

Martes 8: A las 20, Obras Sanitarias vs. Instituto de Córdoba; a las 21, Hispano vs. Estudiantes de Concordia; y a las 22, Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante Atenas de Córdoba.

El miércoles 9, volverá a la actividad Argentino de Junín, recibiendo a las 21 horas en el “Fortín de las morochas” a La Unión de Formosa, con el regreso a la entidad del capitán del C.A.A., Juan Francisco Cangelosi.

A la misma hora jugarán Boca Juniors vs. San Martín (Corrientes) y Quilmes de Mar del Plata ante Libertad de Sunchales, ex equipo del “Juanchi”.

Cayó el equipo de Luca Vildoza

Baskonia de España, con el base argentino Luca Vildoza, perdió hoy 96 a 87 en su visita a Estambul ante Fenerbahce de Turquía, en el cierre de la 16ta. fecha de la Euroliga de básquetbol.

Vildoza, marplatense surgido de Quilmes de esa ciudad, encestó 11 puntos (2/4 dobles, 1/3 triple y 4/4 libres), dio 5 asistencias y bajó 4 rebotes, en 23 minutos y 5 segundos de juego.

En otros partidos de la jornada, Barcelona derrotó a Darussafaka de Turquía 97 a 65, CSKA Moscú hizo lo propio como visitante frente a Zalgiris Kaunas de Lituania 84 a 79 y Olympiacos se quedó con el clásico griego frente al Panathinaikos, por un amplio 79 a 65.