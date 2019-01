Agustín Ambrosino no continúa en Argentino

Argentino de Junín sigue con bajas para este 2019 en la Liga Nacional de Básquetbol. La semana pasada, la institución "turca" oficializó el corte del base Raheem Singleton y ahora se le suma la ida de Agustín Ambrosino, el ala pivot que llegó para el inicio del certamen.

El entrenador juninense Eduardo "Chiche" Jápez se lo llevó a Estudiantes de Concordia, que jugará su primer partido en Río Gallegos, el martes 8 del corriente mes de enero.

Ambrosino vistió anteriormente las camisetas de Quimsa de Santiago del Estero, Bahía Basket, Rocamora y Alianza Viedma. Además, jugó para la filial del Real Madrid, en el básquet universitario de Estados Unidos, en el Gandi de la LEB Plata y el Calero de Bolivia.

¿Le abren la puerta a "Juanchi" Cangelosi?

Según averiguó DEMOCRACIA, Juan F. Cangelosi ya arregló todos los términos con Germán Lambrisca, presidente del Club Argentino.

Pero por ahora no puede hacerse la transferencia oficial, ya que Libertad de Sunchales (su anterior club, hasta fines de 2018) no lo permite, aún no le abonó los meses que estuvo en el equipo sunchalense.

Es cuestión de horas para que vuelva el histórico capitán argentinista a la entidad del barrio "De las morochas", que tendrá una temporada dura.